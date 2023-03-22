İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu çatlağı

Soldan sağa: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak 6’lı masaya rest çeken, sonra da geri adım atan İYİ Parti’de sular durulmuyor. Partinin ülkücü kanadının Kılıçdaroğlu ismine direnci devam ediyor.
TATLIOĞLU AÇIKLADI
İYİ Parti Grubu dün Kılıçdaroğlu’nun adaylığını görüşmek için basına kapalı toplandı. Toplantı 30 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapacağız. Kararımızı YSK’ye bildireceğiz” ifadesini kullandı.
İSTİFA EDEBİLİR
Kararın oy birliği ile alındığı açıklansa da partinin ülkücü kanadından İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ise toplantıdan erken ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olduğunu ortaya koyan Ağıralioğlu’nun partiden istifa edebileceği öne sürülüyor. Çelik’in yurt dışı ziyaretinde olduğu, Öztürk’ün ise TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda olduğu için toplantıya katılamadığı iddia edildi.