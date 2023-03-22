İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu çatlağı

İYİ Parti Grubu dün Kılıçdaroğlu’nun adaylığını görüşmek için basına kapalı toplandı. Toplantı 30 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapacağız. Kararımızı YSK’ye bildireceğiz” ifadesini kullandı.

Kararın oy birliği ile alındığı açıklansa da partinin ülkücü kanadından İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ise toplantıdan erken ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olduğunu ortaya koyan Ağıralioğlu’nun partiden istifa edebileceği öne sürülüyor. Çelik’in yurt dışı ziyaretinde olduğu, Öztürk’ün ise TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda olduğu için toplantıya katılamadığı iddia edildi.