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İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu çatlağı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan sonra da geri adım atan İYİ Parti'de ülkücü kanadın Kılıçdaroğlu ismine karşı direnci devam ediyor.

Uğur Duyan
04:00 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Soldan sağa: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu.

Soldan sağa: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkarak 6’lı masaya rest çeken, sonra da geri adım atan İYİ Parti’de sular durulmuyor. Partinin ülkücü kanadının Kılıçdaroğlu ismine direnci devam ediyor.

TATLIOĞLU AÇIKLADI

İYİ Parti Grubu dün Kılıçdaroğlu’nun adaylığını görüşmek için basına kapalı toplandı. Toplantı 30 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapacağız. Kararımızı YSK’ye bildireceğiz” ifadesini kullandı.

İSTİFA EDEBİLİR

Kararın oy birliği ile alındığı açıklansa da partinin ülkücü kanadından İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Mersin Milletvekili Behiç Çelik ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk toplantıya katılmadı. Ankara Milletvekili Koray Aydın ise toplantıdan erken ayrıldı. Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olduğunu ortaya koyan Ağıralioğlu’nun partiden istifa edebileceği öne sürülüyor. Çelik’in yurt dışı ziyaretinde olduğu, Öztürk’ün ise TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda olduğu için toplantıya katılamadığı iddia edildi.



#İYİ Parti
#Kılıçdaroğlu
#Yavuz Ağıralioğlu
#Koray Aydın
28 dakika önce
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