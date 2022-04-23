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POLİTİKA

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Seçimlerin ikinci turunda Tayyip beyi destekleriz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı programda seçimle alakalı açıklamalarda bulundu. Seçimlerin ikinci turuna CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalması durumunda, Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Erbakan, "Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasındansa Tayyip beyin olması bizim tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Seçimlerin ikinci turunda Tayyip beyi destekleriz
Fatih Erbakan

Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimle ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

"'KİMSEYE DESTEK VERMEYİZ' DEME İMKANIMIZ YOK

  • "Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayyip bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre 'kimseye destek vermeyiz' deme imkanımız yok" diyen Erbakan'ın ifadelerinin tamamı şöyle:

"TAYYİP BEY BİZİM TABANIMIZ AÇISINDAN DAHA ANLAŞILIR"

"Biz bu faturanın ortağı olmalıyız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadele ederiz. Seçimlere de gireriz. Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre 'kimseye destek vermeyiz' deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip beyin olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır."

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