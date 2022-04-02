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ANKARA

Fatih Erbakan'dan Karamollaoğlu'na tepki: Erbakan hocamız CHP'yle asla birlikte olmazdı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun merhum Başbakan Necmettin Erbakan için söylediği “Hayatta olsa CHP ile birlikte olurdu” sözlerine sert tepki gösterdi: Erbakan Hocamız 6 yaşında çocuklara Kur’an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, ‘Ayasofya Camii müze olarak kalmalıydı’ diyen CHP’yle asla ama asla birlikte olmazdı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fatih Erbakandan Karamollaoğluna tepki: Erbakan hocamız CHPyle asla birlikte olmazdı
Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun merhum Başbakan Necmettin Erbakan için söylediği “Hayatta olsa CHP ile birlikte olurdu’ sözlerine sert tepki gösterdi. Fatih Erbakan, “Erbakan Hoca hayatta olsaydı çizgisinden ödün vermeden mücadelesine devam ederdi” dedi. Erbakan, CHP’nin önderliğinde toplanan 6 siyasi partinin sistem önerisinin de Türkiye’yi 90’lara götürdüğünü söyledi.

Temel Karamollaoğlu: Necmettin Erbakan hoca hayatta olsa tereddütsüz CHP ile birlikte olurdu
OYNAT 00:35
Temel Karamollaoğlu: Necmettin Erbakan hoca hayatta olsa tereddütsüz CHP ile birlikte olurdu
Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Bugün Necmettin Erbakan olsa, CHP ile birlikte olur muydu?' sorusuna, 'Hiç tereddüt etmem. Kesinlikle birlikte olurdu.' yanıtını verdi.

CHP’NİN SÖYLEDİKLERİ

  • MKYK ve il sorumluları toplantısında konuşan Fatih Erbakan, Temel Karalollaoğlu’nun başlattığı ‘Necmettin Erbakan CHP’li olurdu’ tartışmasına değindi. Fatih Erbakan, “Bir defa burada Yeniden Refah Partisi olarak Milli Görüş’ün temsilcisi olarak şunu söylemek isterim; Erbakan hocamız 6 yaşında çocuklara Kur’an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, ‘Ayasofya Camii müze olarak kalmalıydı. Cami olmamalıydı’ diyen, ‘İktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesini mutlaka geri getireceğim’ diyen, Osmanlı dönemini ‘Bir zulüm dönemiydi’ diye tanımlayan CHP’yle asla ama asla birlikte olmazdı” dedi.

6’LI ÖNERİ ÇİFT BAŞLILIK

6 muhalefet partisinin sistem önerisine değinen Fatih Erbakan, “Yeni sistem önerisi Türkiye’yi 90’ların, 2000’lerin Türkiye’sine geri götürmek manası taşımaktadır. Yürütme organını yeniden çift başlı hale getirmek ve ülkemizi gereksiz ve anlamsız bürokrasiye boğmak, belirsizliğe sürüklemek manasını taşımaktadır. Yeniden bir başbakan olsun, bir cumhurbaşkanı olsun. Yeniden çift başlı bir sistem olsun. Tekrardan 90’ların 2000’lerin Türkiye’sine dönmeye ne gerek var” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: Erbakan Hocamız asla ama asla CHP ile beraber olmazdı
OYNAT 00:43
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: Erbakan Hocamız asla ama asla CHP ile beraber olmazdı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı bir programda 'Necmettin Erbakan hayatta olsa CHP ile birlikte olurdu' sözlerine ilişkin konuştu. Erbakan, 'Erbakan hocamız 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, 'Ayasofya Camii müze olarak kalmalıydı. Cami olmamalıydı' diyen, 'İktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni mutlaka geri getireceğim' diyen, Osmanlı Dönemi'ni 'Bir zulüm dönemiydi' diye tanımlayan CHP'yle asla ama asla birlikte olmazdı' diye konuştu.


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