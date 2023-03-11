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Yetim Vakfı'ndan depremzede öğrencilere test kitabı projesi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili kapsayan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, lise ve üniversite sınavına hazırlanan depremzede öğrencilere bir destek de Yetim Vakfı'ndan geldi. 'Kaybedecek zaman yok. Bir mesajın yeter' sloganıyla başlatılan proje kapsamında, depremzede öğrencilerin ihtiyacı olan test kitaplarını kendilerine ulaştırmak hedefleniyor.

15:10 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yetim Vakfı'ndan depremzede öğrenciler için proje

Yetim Vakfı'ndan depremzede öğrenciler için proje

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin etkilediği 11 ili kapsayacak şekilde başlatılan kampanyada vakıf, ihtiyacı olan öğrencilere test kitabı ulaştırmayı hedefliyor.


Kampanyayı üniversite öğrencilerinin katılımıyla sürdüren Yetim Vakfı, paylaşılan telefon numarası ile olabildiğince çok sayıda depremzede öğrenciye ulaşmayı amaç edinmiş durumda.



7 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak olan projede öğrencilerin, mesaj ya da telefon görüşmesi aracılığıyla ihtiyaçları olan test kitaplarını bildirmeleri gerektiği belirtildi. Talep edilen test kitaplarının temin edilerek öğrencilere ulaştırılacağı aktarıldı.

#Yetim Vakfı
#sınava hazırlık
#öğrenci
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#LGS
#test kitabı
#yardım
1 saat önce
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Yetim Vakfı'ndan depremzede öğrencilere test kitabı projesi
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