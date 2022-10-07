Gündem Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin yeniden inşa edilmemesine tepki
İSTANBUL

Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, depremde hasar gördüğü için yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin 3 yıldır yeniden yapılamadığını belirterek, tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin yeniden inşa edilmemesine tepki
Avcılar'da yıkıldıktan sonra yapımına başlanmayan cami için yürüyüş yapıldı.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve beraberindeki bir grup, Avcılar'daki Merkez Ulu Cami'nin önünde toplandı. "Sayın İmamoğlu Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camimizin yapımını neden engelliyorsunuz" yazılı pankart açan gruptakiler, sloganlar atarak Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'ne yürüdü.

Grup adına basın açıklaması yapan Abdullah Küçükoğlu, 40 yıl önce Hacı Ahmet Tükenmez'in cami yapılması için arsayı vakfettiğini belirterek, buna sahip çıkmak için gerekenleri yapacaklarını söyledi.

İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı
GÜNDEM
İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

DHA

Yaklaşık 3 yıl önce depremde hasar gören caminin minaresinin yıkıldığını hatırlatan Küçükoğlu, sonra yıkılan caminin 3 yıldır yeniden yapılmadığını dile getirdi.

DHA

Türkiye Diyanet Vakfı ile müftülüğün caminin yapımıyla ilgili bir süreç başlattıklarını belirten Küçükoğlu, "Ne yazık ki biz bu süreçten bir netice alamadık. Daha sonra Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir arsa takası, belediye meclisinde oy çokluğuyla geçti. Bu oy çokluğundan sonra buranın devri hazineye yapılacaktı. Ne yazık ki İmamoğlu, belediye meclisinin oy çokluğuyla almış olduğu bu kararını veto etmiştir. Bunu Avcılar'daki tüm komşularımızın ve Müslümanların vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması sırasında grubun yanına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise caminin mutlaka yeniden yapılacağını belirterek, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
OYNAT 00:33
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


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