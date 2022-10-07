Yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin yeniden inşa edilmemesine tepki

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve beraberindeki bir grup, Avcılar'daki Merkez Ulu Cami'nin önünde toplandı. "Sayın İmamoğlu Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camimizin yapımını neden engelliyorsunuz" yazılı pankart açan gruptakiler, sloganlar atarak Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'ne yürüdü.

Grup adına basın açıklaması yapan Abdullah Küçükoğlu, 40 yıl önce Hacı Ahmet Tükenmez'in cami yapılması için arsayı vakfettiğini belirterek, buna sahip çıkmak için gerekenleri yapacaklarını söyledi.

GÜNDEM İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

DHA

Yaklaşık 3 yıl önce depremde hasar gören caminin minaresinin yıkıldığını hatırlatan Küçükoğlu, sonra yıkılan caminin 3 yıldır yeniden yapılmadığını dile getirdi.

DHA

Türkiye Diyanet Vakfı ile müftülüğün caminin yapımıyla ilgili bir süreç başlattıklarını belirten Küçükoğlu, "Ne yazık ki biz bu süreçten bir netice alamadık. Daha sonra Bakanlığımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir arsa takası, belediye meclisinde oy çokluğuyla geçti. Bu oy çokluğundan sonra buranın devri hazineye yapılacaktı. Ne yazık ki İmamoğlu, belediye meclisinin oy çokluğuyla almış olduğu bu kararını veto etmiştir. Bunu Avcılar'daki tüm komşularımızın ve Müslümanların vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Basın açıklaması sırasında grubun yanına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise caminin mutlaka yeniden yapılacağını belirterek, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi.