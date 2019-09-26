İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.