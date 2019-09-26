Gündem İstanbul Avcılarda caminin minaresi yıkıldı
İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi.
İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi.

İstanbul’daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar’dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı.

İstanbul'daki deprem anında acil toplanma alanlarını e-devlet'ten öğrenebilirsiniz
GÜNDEM
İstanbul'daki deprem anında acil toplanma alanlarını e-devlet'ten öğrenebilirsiniz

Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
OYNAT 00:33
Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Deprem sonrası okullar tatil edildi
GÜNDEM
Deprem sonrası okullar tatil edildi

GÜNDEM
Kızılay Başkanı Kınık: Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu

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