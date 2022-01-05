Yıkılmak üzere olan evde yaşayan babaya hayırseverlerden yardım eli.

Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde eşinin 1 yıl önce evi terk ettiği öğrenilen Halit Yalçın (81), 9 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğu ile birlikte yıkılmak üzere olan bir evde yaşıyor. Yalçın’ın virane bir evde yaşadığını gören köy muhtarı İbrahim Metyar ise yardım sağlanması için durumu Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alan’a iletti.

YENİ EV 3 AYDA BİTECEK

Muhtarın daveti üzerine köye giden Alan, Yalçın ailesinin yaşadığı evin fotoğraflarını çekip, sosyal medya hesaplarından yayınlayarak yardımseverlere çağrıda bulundu. Alan’ın çağrısı üzerine hayırsever bir müteahhit, birlikte çalıştığı iş insanlarıyla birlikte evi yıkarak yenisini yapmak istediğini belirtti. Sabah saatlerinde iş makineleriyle köye giden Alan ve hayırsever iş insanın gözetiminde Yalçın ailesinin 50 yıllık evi yıkıldı. Halit Yalçın ve 2 çocuğu için ise yeni evleri yapılana kadar yaşayabilecekleri başka bir ev kiralandı. Ailenin yeni evlerinin 3 ay içinde bitirilmesinin planlandığı öğrenildi.

"ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"

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Evlerinin yıkılışının oğluyla birlikte izleyen Halit Yalçın, “Allah herkesten razı olsun. Başka hiçbir şey diyemem. Benim 2 yavrum var. Kim onlara yardım ederse Dünya’da da ahirette de selamet versin. Eskiydi, 50 senelik ev. Kendi ellerimle, tek başıma yapmıştım. Devletimden, milletimden herkesten Allah razı olsun” dedi.

"MANZARA KORKUNÇTU"



Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan ise “Burada bir insanlık örneği var. 2 tane çocuğumuz var. Anneleri yok. Ev maalesef çok kötü durumdaydı. Duvarları ayrılmış durumdaydı. İnsanca yaşanacak bir pozisyon kalmamıştı artık. Biz haberi alır almaz buraya geldik. Muhtarımız sayesinde öğrendik. Burada gördüğümüz manzara gerçekten korkunçtu. Böyle bir çağda böyle bir evin olması insanlık adına üzücü bir durum. Biz de bunu sosyal medyada yayınladık. Yayınlayınca bir müteahhit arkadaşımız, bu evi yıkıp yeniden yapmak için gönüllü oldu. 2 tane çocuğuna bir şey bırakmak istedi. Biz de örnek olması için böyle bir şeye aracı olduk. Evin içindeki eşyalar çok eskiydi. Kullanılmayacak derecede eskimişti. Evdeki eşyaları bile çıkarmadan yıkımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 10 Mahalleye 20 derslikli ilk ve ortaokulla, 6 derslikli anaokulu yapılacak, okul 23 Nisan 2023'de açılacak. Tarım ve seracılıkla uğraşan mahalleli sakinleri ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konut alanı olan bir bölgenin tarım arazisine geçirilmesi sözünü de aldı. <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk ziyaretini Sarıyer Kısırkaya ve Gümüşdere Mahallelerine yaptı. Erdoğan Gümüşdere'de bir kıraathaneye uğrayarak mahallenin sorunlarını dinledi. Gümüşdere sakinleri iki büyük sorununu iletti. Birisi 1952 yılında yapılan ilk ve ortaokul binası bir diğer sorun ise tarım ve seracılıkla ilgili arazilerdi. <br> Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya talimat vererek okul için ilk startı verdi. Vali Yerlikaya ertesi gün mahalleye giderek, okul yapılacak alanı tespit etti ve incelemelerde bulundu. <br> OKUL PROJESİ<br><br>Yapılan incelemelerin sonunda okul projesi için çalışmalar başladı. Okulun projesi 2 ay içinde tamamlanacak ve hemen ihalesi yapılacak. Projede 20 derslikli ilk ve ortaokul ile 6 derslikli anaokulu yer alacak. Okul, 23 Nisan 2023'de açılacak. Okul binası köyün hemen girişinde bulunan Milli Emlak'a ait 18 dönümlük araziye yapılacak. TARIM ALANI <br><br>550 dönüm arazide tarım ve seracılıkla uğraşan mahallenin bir diğer sorunu ise yine bununla ilgili oldu. Söz konusu alanın yanında 70 dönümlük bir başka arazi bulunuyor. Bu alan imara açık olduğu için tarımla ilgili devlet desteklerinde yararlanılamıyordu. Konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran mahalleli 70 dönümlük arazi için de tarım alanı sözü aldı. <br> \"OKULUMUZUN YAPIMINI BAŞLATIYORUZ, TARİHİNİ DE ALDIK\"<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorunları anlatan Gümüşdere Mahallesi muhtarı Günay Yazıcı, \"Sayın Cumhurbaşkanımıza sorunlarımızı anlattık. 1952 yılından kalma bir ilkokulumuz var ve ivedilikle köyümüzün bir ilkokula ihtiyacı olduğunu söyledik. O da hemen Sayın Valimizi aradı. Sorunun yerinde tespiti için Valimiz pazar günü buraya geldi. Okulumuzun yapımını başlatıyoruz, tarihini de aldık, Allah izin verirse 23 Nisan 2023 yılında okulumuz yapılmış olacak ve öğrencilerimiz eğitimi başlayacaklar. Cumhurbaşkanıma ben anlattım sorunları, ondan da Allah razı olsun sorunumuzu ivedilikle çözdü. Biz tarım bölgesiyiz, tarımla, seracılıkla uğraşıyoruz. Sera bölgemizde de ufak sorunlarımız vardı imar konusunda. Bunun da sözünü aldık. Konut alanındaki bir yerimizi tarım alanı yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarıma çok büyük desteği var. Ona minnettarız\" şeklinde konuştu. \"CUMHURBAŞKANIMIZIN KÖYE TEŞRİFLERİ BİR TESADÜF OLDU BİZİM İÇİN\"<br><br>Mahalleli Hasan Bahçıvan, \"Cumhurbaşkanımız ayağının tozuyla geldi, okulla ilgili isteğimizi olumlu gördüler, sağ olsunlar. Ondan sonra da Vali Bey geldi, incelemelerde bulundu, okulumuzun yerini keşfettiler, beğendiler ve yapılacağının taahhüdünü verdiler. Çok olumlu geçti, herkesten, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun\" diye konuştu. Bir diğer mahalleli Ayhan Çelik ise \"Cumhurbaşkanımızın köye teşrifleri bir tesadüf oldu bizim için. Biriken sorunlarımız vardı, ilgililerine aktarsak da çözümlerinde sorunlar ve gecikmeler oluyordu. Bu sorunlarımızı dile getirdik. Kendisi de bire bir ilgilendi. Umduğumuzun çok çok üstünde bir ilgi oldu. Bir devlet başkanına yakışır bir ziyaret, bizi çok memnun etti\" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etti talimat verdi: 'Tesadüf oldu bizim için' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretinin ardından talimat verdi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yer tespiti yaptı, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'nin yeni okulu için start verildi. Mahalleli Ayhan Çelik "Cumhurbaşkanımızın köye teşrifleri bir tesadüf oldu bizim için. Biriken sorunlarımız vardı, ilgililerine aktarsak da çözümlerinde sorunlar ve gecikmeler oluyordu. Bu sorunlarımızı dile getirdik. Kendisi de bire bir ilgilendi. Umduğumuzun çok çok üstünde bir ilgi oldu. Bir devlet başkanına yakışır bir ziyaret, bizi çok memnun etti" dedi

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FOTOĞRAF 7 Ardahan'ın Çıldır ilçesinde karla kaplı dağlar ile buz tutan Çıldır Gölü, tablo gibi manzara oluştururken, yerel halkı ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler, manzaranın keyfini yaşıyor. Gölün buz tutan yüzeyinde buluşanlar, Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan birçok oyundan biri olan 'aşık'ı oynayıp, halay çekti. Buzun üzerinde sobada demlenen çaydan içen davetliler, paten ve kızakla kayıp, atlı kızağa binerek, göl üzerinde gezinti yaptı. Memleketi Ardahan'a İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ali Kaya, \"Gönlümüz her zaman arzu ediyor çocukluğumuzu yaşamayı, çocukluğumuzun geçtiği memleketleri görmeyi. Bu sene de ağabeylerimle birlikte böyle bir vesile oldu geldik. Buzun bu şekilde oluşu çok da güzel oldu. Bu kızaklar da bizim çocukluğumuzun ulaşım aracı. Sabahtan akşama kadar bunlarla gezerdik, pantolonlarımız buz tutardı, üşüdüğümüz yetmezdi bir de anne babadan dayak yerdik. Şimdi iyi denk geldi. Yine böyle hasret gidermiş olduk. Çocukluğumuzu anımsamış olduk\" diye konuştu. Yüzeyi ayna gibi yansıyan Çıldır Gölü üzerinde halay çekip, atlı kızakla gezmenin muhteşem olduğunu söyleyen Neslihan Yiğiter ise \"Buraları çok duyuyordum. Biz de trenle geldik ve gördük. Koca bir gölün buz tutan yüzeyinde bu kadar kişinin gezip halay çekmesine rağmen kırılmaması gerçek bir mucize. Zaman zaman buz kırılacak, diye korkmadık değil\" dedi. Göl buz tuttu: Vatandaş üstünde halay çekti Ardahan'daki hava sıcaklığı eksi 20 dereye düşünce Çıldır Gölü buz tuttu. Vatandaşlar bu durumu fırsata çevirip, üstünde halay çekmeye başladı. BiP'te paylaş

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