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Gündem Yılda 96 milyon TLlik vurgun yapan bahis çetesine dev operasyon 52 kişi gözaltında
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Yılda 96 milyon TL'lik vurgun yapan bahis çetesine dev operasyon: 52 kişi gözaltında

Ankara merkezli 17 ilde yasa dışı bahis çetesine dev operasyon düzenlendi. operasyonda, aralarında organizatörlerin de bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı. Spor müsabakalarında bahis oynatan örgüt üyelerinin yasa dışı kazanılan parayı elektronik para Bitcoin satın alarak Kıbrıs'a kaçırdıkları tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi.
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Tüm dijital materyallere el konuldu

Operasyonlarda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden 52'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suça konu dijital materyaller ile dokümanlara el konuldu. Öte yandan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Pakistan'daki yasa dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
OYNAT 00:18
Pakistan'daki yasa dışı bahis çetesi operasyonunda bir eşek gözaltına alındı
Pakistan'da yasa dışı bahis çetesine düzenlenen operasyonda 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı. Polisin soruşturmasında eşeğin gözaltına alınma nedeninin çeteye yardımda bulunmak olduğu belirtildi.

Parayı Bitcoin satın alarak Kıbrıs'a kaçırmışlar

Suç örgütü üyelerince para transferlerinde kullanılan elektronik para hesaplarının tamamının üçüncü kişilere ait sahte hesaplar olduğu, söz konusu hesapların bir kısmının açıldığından sahiplerinin haberdar olmadığı ve hesapların İzmir ile Mersin'de faaliyet gösteren paravan şirketler tarafından yönetildiği belirlendi.

Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda
EKONOMİ
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza yolda
  • Sahte hesaplar üzerinden toplanan yasa dışı bahisten kazanılan paraların, Bitcoin hesabına dönüştürülerek Kıbrıs bağlantılı banka hesaplarına aktarıldığı ve şebeke üyelerinin tespit edilen hesaplarında yapılan incelemede yıllık kazançlarının yaklaşık 96 milyon lira olduğu tespit edildi.

Yasa dışı bahis çetesi çökertildi
GÜNDEM
Yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan organizatör olduğu tespit edilen 9 şüphelinin Ankara'ya getirilerek soruşturmanın derinleştirildiği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında söz konusu şüphelilerin yaklaşık 5 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

  • Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği ve devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen yeni şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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