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Yasa dışı bahis çetesi çökertildi

Gaziantep'te, yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Gaziantep'te bahis çetesine düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı
Gaziantep'te bahis çetesine düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı
  • Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis çetesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına yasa dışı bahis incelemesi
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Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına yasa dışı bahis incelemesi

Aralarında elebaşı M.G'nin de bulunduğu 15 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelilerin, M.G. elebaşılığındaki 2 ana bayi altında toplam 15 bayide yasa dışı bahis oynattığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 17 bilgisayar, 19 cep telefonu, 3 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar para ele geçirilmişti.

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