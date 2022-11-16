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YEREL GÜNDEM

Yıldız Tozu’nu oğlum istedi: Mustafa Kutlu'nun hikayesi sinemaya uyarlandı

Mustafa Kutlu'nun ‘Yıldız Tozu’ isimli hikayesini sinemaya uyarlayan yönetmen Ahmet Sönmez, 6 yaşındaki oğlunun isteği üzerine bu eseri film yapmaya karar verdiğini söyledi. Filme Kutlu’dan onay aldıktan sonra başladığını anlatan Sönmez, Erzincan Kemaliye’de çekimleri süren filmi ocak ayına yetiştirmek istediklerini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Tozu’nu oğlum istedi: Mustafa Kutlunun hikayesi sinemaya uyarlandı
Ahmet Sönmez

“Elveda Katya” filmiyle yurt içi ve yurt dışında ödüller alan yapımcı ve yönetmen Ahmet Sönmez, yeni filmi “Yıldız Tozu”nun yanı sıra TRT Dijital için “Son Gün” dizisini çekiyor. Mustafa Kutlu’nun “Yıldız Tozu” isimli hikayesini sinemaya uyarlayan ve çekimlerini Erzincan’da gerçekleştiren yapımcı ve yönetmen Ahmet Sönmez, 6 yaşındaki oğlunun “Baba bu hikayeyi film yapar mısın?” isteği üzerine bu eseri film yapmaya karar verdiğini söyledi. Kutlu’dan da onay alan Sönmez, filmin çekimlerine Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde başladı.

OCAK AYINA YETİŞEBİLİR

Sönmez, şu bilgileri verdi: “Mustafa Kutlu liseyi Erzincan’da okumuş. Ben o hikayedeki Erzincan’a sadık kalmak istedim. Mustafa Kutlu’nun hikayesi 1960’lı yıllarda geçse de ben 1980’e getirdim ki seyirci biraz daha bağ kurabilsin. Kemaliye, Türkiye’de çok az tahribata uğramış nadir yerlerden biri. Filmi ocak ayına yetiştirmeyi düşünüyoruz. Çocukların çok etkileneceğini düşündüğüm bir hikaye. Filmde kendi çocukluğumu görüyorum.” Sönmez, filmde Berat Çağın ve Süleyman Biçer isimli iki çocuk oyuncunun yanı sıra Serdar Özer, Açelya Devrim Yılhan, Toprak Can Adıgüzel ve Türkü Turan gibi önemli isimlerin yer aldığına dikkati çekerek, Türk sinemasında özellikle son yıllarda çekilmeyen çok naif bir filme imza attıklarını dile getirdi.

‘BEYHUDE ÖMRÜM’Ü DİZİ YAPMAK İSTİYORUM

Kutlu’nun “Mavi Kuş” romanını sinemaya uyarlayacağını kaydeden Ahmet Sönmez, sözlerini şöyle tamamladı: “Senaryosunu da Mustafa Kutlu yazdı. Bunun için çalışmalara başladım. Yine Kemaliye’de çekmeyi planlıyorum. Mustafa Kutlu’nun ‘Beyhude Ömrüm’ kitabını dizi da yapmak istiyorum.”

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