Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Muhalefet esir alınmış

Enver Aysever halkı ve gelenekleri aşağıladı: Yer sofrasında yemek yiyenlerin çoraplarının kokusu burnuma geliyor

Gazeteci Enver Aysever, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin memleketi Şanlıurfa'da hemşehrileri tarafından yer sofrasında ağırlanmasıyla ilgili konuşurken, halkı ve gelenekleri aşağıladı. YouTube kanalında yaptığı açıklamada, “Herkes nedense Ramazan gelmeye başlayınca yer sofrasına da oturmaya başladı. O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup acayip siyah çoraplarla, nedense bana hep kokuyormuş gibi geliyor. Adamlar oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yemem” dedi.





