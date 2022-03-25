Gündem Yılmaz Özdilden Kılıçdaroğluna tepki Muhalefet esir alınmış
POLİTİKA

Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Muhalefet esir alınmış

Gazeteci Yılmaz Özdil, muhalefetten yükselen 'Suriyelileri göndereceğiz' seslerini değerlendirdi ve yaşanan çelişkiye dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Davutoğlu ile ittifak içerisinde olmasını eleştiren Özdil, "Baskı muhalefeti esir almış durumda. Kimse konuşamıyor. Milletvekiline mikrofon uzatın kaçıyor. Kardeşim sen, vatandaşa doğruyu söyleyecek kadar cesaretin yoksa ülkeyi nasıl yöneteceksin" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na tepki: Muhalefet esir alınmış
Özdil-Kılıçdaroğlu

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin durumu uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık iktidara gelmeleri durumunda Suriyelilerin hepsini ülkelerine göndereceğini ifade ediyor. CHP liderinin tepki toplayan açıklamalarına bir eleştiri de gazeteci Yılmaz Özdil'den geldi. Muhalefetten yükselen 'Suriyelileri göndereceğiz' seslerini değerlendiren Özdil, yaşanan çelişkiye dikkat çekti.

'ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEKSİN'

Muhalefetin Suriyeliler konusunda açık konuşmaya cesaretinin olmadığını ifade eden Yılmaz Özdil, Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir ittifak içerisinde olmasını 'çelişki' olarak yorumladı. YouTube'da Tuba Emlek'in sorularını yanıtlayan Yılmaz Özdil, şunları söyledi: "Baskı muhalefeti esir almış durumda. Kimse konuşamıyor. Milletvekiline mikrofon uzatın kaçıyor. Kardeşim sen, vatandaşa doğruyu söyleyecek kadar cesaretin yoksa ülkeyi nasıl yöneteceksin.

Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri davulla zurnayla göndereceğiz
OYNAT 00:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri davulla zurnayla göndereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı konuşmada Suriyeli mültecilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Hiç meraklanmayın, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Kapılarımız açık, gezebilirler.' ifadelerini kullandı.


  • Ahmet Davutoğlu ile masaya oturmuşlar, Suriyelileri göndereceğiz diyorlar. Suriyelileri getiren adam zaten Ahmet Davutoğlu.."

Suriyelilerden sonra sıra kime gelecek?
GÜNDEM
Suriyelilerden sonra sıra kime gelecek?
Beş yıl sonra ilk sefer

Beş yıl sonra ilk sefer

​114 yolcusu ile Tokat'a iniş yaptı.
Tümü Rusyada tutuluyor

Tümü Rusya'da tutuluyor

140 milyar dolarlık altının nerede olduğu belli oldu.
Davaya adanmış bir ömür: Muhsin Yazıcıoğlunun vefatının üzerinden 13 yıl geçti

​Türkiye'nin enerji hedefi, arabuluculuk konusu, S-400 iddiaları, yaptırımlar...

Çocuğunun vücuduna şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti.
Hoşgörünün adı: Karatay

Hoşgörünün adı: Karatay

Belediyemiz şeffaf ve borçsuz bir belediye olarak yoluna devam ediyor

150 bin TL'ye ev

150 bin TL'ye ev

​'Hayatın tadını çıkarmak isteyenler alıyor'
'Bir özür bile dilemediler'

'Bir özür bile dilemediler'

Yedi ay sonra aynı duvarı yine deldiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.