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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM ek yerleştirme sorgulama ekranı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM sonuç açıklama sisteminde sorgulamaya açılan YKS ek yerleştirmelerine göre öğrenciler üniversite kayıtlarını yapacak. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin sitesinde öğrenebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YKS ek yerleştirme sonuçları için tıklayınız

Üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 01-05 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

Ek yerleştirmeye ilişkin sayısal bilgiler

2018 YKS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler de paylaşıldı. Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve yerleşen aday sayıları şöyle:

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