YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka temaslı 10 yeni program açmayı planlıyoruz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Yükseköğretimde Üretken Yapay Zeka: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı'na katıldı.

Özvar, insan hayatına beklenilenden çok daha erken giren ve tesirleri hızlıca bütün dünyaya yayılan yapay zeka servisi olduğunu söyleyerek, "Hiç şüphe yok ki Google ne kadar etkili olduysa bir sonraki oluşum, yapay zeka belki çok daha tesirli olacak. Ancak biz seyirci kalmak istemiyoruz. Bilhassa yüksek öğretim alanında yapay zekanın çok etkin kullanımı, sadece araştırmalar bakımından değil, eğitim bakımından da çok önemli fırsatlar sağlayacak. Ama bununla beraber, bu yapay zekanın kullanımının getirmiş olduğu tehditler de hiç şüphesiz karşımızda. Aslında yapay zekaya öyle hızlı bir giriş yapılmış durumda ki üniversitelerde, ortaokul, liselerde çocuklar yapay zekayı sıkı sıkıya kullanıyorlar. Bizim yapmaya çalıştığımız aslında yüksek öğretimde, üniversitelerde bu bakımdan bunun doğru dürüst bir şekilde kullanılmasını sağlayacak hukuki çerçeveler geliştirebilmektir" dedi.

Prof. Dr. Özvar, üniversite-istihdam ilişkisi açısından da konuya değinerek, "Yapay zekanın meydana getirmeye başladığı, hatta ürettiği pek çok zengin var dünya çapında. Maddi anlamda da ciddi bir motivasyon verdiği anlaşılıyor yapay zekanın. Bu açıdan da değerlendirilecek olursa yapay zeka hakikaten önümüzdeki yıllarda, sadece emekten değil zihinden de tasarruf edecek önemli imkanlar sunuyor. Biz geçen sene başladık bu çalışmalara. Bilhassa yapay zeka başta olmak üzere iletişime de ayrıca ehemmiyet veriyoruz. Bu iki alanın yüksek öğretimde lisans ve ön lisansta bir şekilde iç içe olması hatta bu programlara enjekte edilmesi gerektiğini söylüyor ve üniversitelerle bunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Daha fazla istihdam sağlanabilir"