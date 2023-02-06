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YÖK bazı illerdeki üniversitelerde bahar yarıyılı eğitim-öğretim döneminin ertelendiğini bildirdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yurt ve kampüs imkanları ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim döneminin, daha sonra çıklanacak bir tarihe kadar ertelendiği duyuruldu.

18:10 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
YÖK duyurdu

YÖK duyurdu

YÖK'ten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki yükseköğretim kurumlarında, bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemine ara verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Yurt ve kampüs imkanlarının ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir." bilgisine yer verildi.



#bahar yılı
#YÖK
#eğitim öğretim dönemi
#ara
1 saat önce
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YÖK bazı illerdeki üniversitelerde bahar yarıyılı eğitim-öğretim döneminin ertelendiğini bildirdi
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