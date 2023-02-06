Tsunami uyarı mesajı yayınlamıştık. Türkiye'de bu mesajı AFAD'a gönderiyoruz. Saat 12.00 sıralarında tsunami tehlikesinin geçtiğine dair, bize abone olan ülkelere mesaj gönderdik.

Doğu Anadolu Fayı'nda olan bir depremin Kuzey Anadolu Fayı'nı, yani Marmara Bölgesi'nde olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil.