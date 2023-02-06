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Prof. Dr. Haluk Özener
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 değerindeki depremi değerlendirdi. Özener, "Kahramanmaraş Ekinözü'nde Çardak fay zonu olarak tabi ettiğimiz yerde moment değeri 7.6 değerde, lokal değeri 7.5 olan bir depremle daha karşılaştık.
Sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem, farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremde 200 artçıyı geçmişizdir. Yeni olan depremin yaklaşık 21 artçısı oldu. Bunların en büyüğü 6.0 değerinde. İki kez 5.8 değerinde artçımız var. Bu artçıların haftalarca ve aylarca sürmesi beklenebilir.
Sosyal medyada bu tarz duyurulara itibar etmemek gerekiyor. Vatandaşlarımıza önerimiz, Türkiye'de yetkili kurumlar olan AFAD ve Kandilli'nin internet sitelerini takip etmeleri. Kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermelerini istiyoruz. Aksi taktirde bu olağanüstü durumlarda olaylar çok farklı noktalara gidebiliyor" diye konuştu.