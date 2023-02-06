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Prof. Dr. Özener: Marmara depremini tetiklemesi mümkün değil

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş depreminin, Marmara Bölgesi'nde olabilecek olası bir depremi tetiklemesinin teorik olarak mümkün olmadığını söyledi. Özener, "Doğu Anadolu Fayı'nda olan bir depremin Kuzey Anadolu Fayı'nı, yani Marmara Bölgesi'nde olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil. Bilimsel olarak bunu kimse söyleyemez. Bu gibi durumlarda çok fazla hatalı bilgi yayılıyor. Sosyal medyada bu tarz duyurulara itibar etmemek gerekiyor" diye konuştu.

18:00 . 6/02/2023 Monday
DHA
Prof. Dr. Haluk Özener

Prof. Dr. Haluk Özener

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü'nde meydana gelen 7.6 değerindeki depremi değerlendirdi. Özener, "Kahramanmaraş Ekinözü'nde Çardak fay zonu olarak tabi ettiğimiz yerde moment değeri 7.6 değerde, lokal değeri 7.5 olan bir depremle daha karşılaştık.

'Artçılar aylarca sürebilir'

Sabahki depremin kuzeyinde olan bir deprem, farklı bir fay parçacığında. Bir önceki depremde 200 artçıyı geçmişizdir. Yeni olan depremin yaklaşık 21 artçısı oldu. Bunların en büyüğü 6.0 değerinde. İki kez 5.8 değerinde artçımız var. Bu artçıların haftalarca ve aylarca sürmesi beklenebilir.

'Bilimsel olarak bunu kimse söyleyemez'

Tsunami uyarı mesajı yayınlamıştık. Türkiye'de bu mesajı AFAD'a gönderiyoruz. Saat 12.00 sıralarında tsunami tehlikesinin geçtiğine dair, bize abone olan ülkelere mesaj gönderdik.
Doğu Anadolu Fayı'nda olan bir depremin Kuzey Anadolu Fayı'nı, yani Marmara Bölgesi'nde olabilecek olası bir depremi tetiklemesi teorik olarak mümkün değil.
Bilimsel olarak bunu kimse söyleyemez. Bu gibi durumlarda çok fazla hatalı bilgi yayılıyor.

'İtibar etmeyin'

Sosyal medyada bu tarz duyurulara itibar etmemek gerekiyor. Vatandaşlarımıza önerimiz, Türkiye'de yetkili kurumlar olan AFAD ve Kandilli'nin internet sitelerini takip etmeleri. Kurumsal nitelikteki açıklamalara değer vermelerini istiyoruz. Aksi taktirde bu olağanüstü durumlarda olaylar çok farklı noktalara gidebiliyor" diye konuştu.

AFAD Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4'lük depremi 7.7 olarak revize etti.



#kahramanmaraş
#deprem
#kandilli
#afad
#marmara depremi
1 saat önce
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