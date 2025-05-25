Yola çıkacaklar dikkat: Şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İZDENİZ tüm vapur seferlerini karşılıklı olarak durdurdu. Şiddetli rüzgar ve kötü deniz şartları, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
İzmir’de etkili olan kötü hava koşulları, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İZDENİZ yetkililerinden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar ve deniz koşullarının olumsuz seyretmesi sebebiyle saat 12.05 itibarıyla tüm vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.
Alternatif rota kullanın
Olumsuz hava şartlarının devam etmesi halinde seferlerin ne zaman yeniden başlayacağıyla ilgili bilgilendirmenin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Vatandaşların ve yolcuların alternatif ulaşım yöntemlerini kullanmaları önerildi.