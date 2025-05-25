Yola çıkacaklar dikkat: Şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İzmir’de etkili olan kötü hava koşulları, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İZDENİZ yetkililerinden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar ve deniz koşullarının olumsuz seyretmesi sebebiyle saat 12.05 itibarıyla tüm vapur seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.