Yolsuzluk nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı: İYİ Partili eski Gökçeada belediye başkanının 12 yıla kadar hapsi istendi

"Devraldığım herhangi bir gayrimenkul yoktur. Kimseden 100 bin TL borç almadım. İkamet arasında ele geçen 9 bin 900 euro şahsıma ait, ikametimde sakladığım paradır. 1 Temmuz 2022 yılında oğlumun düğünde takılan takıların bir kısmını dövize, bir kısmını da altına çevirdik; saklıyoruz. Üzerime atılı rüşvet suçlamasını kabul etmiyorum. Kimseden rüşvet almadım. Kimseden haksız menfaat temin etmedim. Ada dayanışmasının Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği dilekçenin aynısı, Çanakkale Valiliği'ne de gönderilmiş. Çanakkale Valiliği tarafından 2022 yılı mayıs ayında denetim yapıldı. Yine Sayıştay tarafından da gerekli incelemeler yapıldı. Ayrıca belediye meclisinde 2022 kasım toplantısında yaptığımız işlemler meclis kararı ile de ibra edildi. Hakkımdaki suçlamalar asılsızdır, serbest bırakılmayı talep ediyorum"

"Devraldığım herhangi bir gayrimenkul yoktur. Kimseden 100 bin TL borç almadım. İkamet arasında ele geçen 9 bin 900 euro şahsıma ait, ikametimde sakladığım paradır. 1 Temmuz 2022 yılında oğlumun düğünde takılan takıların bir kısmını dövize, bir kısmını da altına çevirdik; saklıyoruz. Üzerime atılı rüşvet suçlamasını kabul etmiyorum. Kimseden rüşvet almadım. Kimseden haksız menfaat temin etmedim. Ada dayanışmasının Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği dilekçenin aynısı, Çanakkale Valiliği'ne de gönderilmiş. Çanakkale Valiliği tarafından 2022 yılı mayıs ayında denetim yapıldı. Yine Sayıştay tarafından da gerekli incelemeler yapıldı. Ayrıca belediye meclisinde 2022 kasım toplantısında yaptığımız işlemler meclis kararı ile de ibra edildi. Hakkımdaki suçlamalar asılsızdır, serbest bırakılmayı talep ediyorum"

M.M. ve S.A.'nın Yeni Mahalle'de 344 ada 401 parsel ve 344 adda 859 parsel ile ilgili bekleyen 2 farklı proje için resmi ruhsat başvurusunun kabulü için S.D. ve Çetin tarafından kendilerinden istenilen 2+1 dairenin belediye başkanının talebi doğrultusunda Hasan Erdem'in adına satış yapıldığı, L.Y.'nin Kuzulimanı Mahallesi İsmail Gaspırlı Caddesi 540 ada 5 parselde bulunan imarlı arsa vasfındaki araziye yapılan binaya iskan almak için 150 bin TL verildiğine vurgu yapıldı. M.V.Ç.'nin, Kuzulimanı Mahallesi 14 ada 14 parselde bulunan 11 bin 555 metrekare büyüklüğündeki arasının yeşil alan sorununun çözümü için Ünal Çetin'in arsadan pay istediği, şüpheli E.B.'nin B.B. aracılığıyla 20 bin TL rüşvet verdiği belirtildi.

​MASAK'a gönderilen ihbar mektubu, MASAK mali analiz raporları, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in; K.Ç., S.Y., L.Y., ve M.V.Ç.'den rüşvet talep ettiğini ancak kabul edilmediğini belirtti. Şüpheliler S.A., M.M., E.B. ve B.B.'den rüşvet talep edildiği, şüphelilerin de bu rüşveti verdiğinin altı çizildi. Gökçeada Belediyesi Fen işleri Müdürü S.D.'nin; L.Y., S.Y., S.A. ve M.M'.ye yapılan rüşvet teklifinde Ünal Çetin ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği iddianamede yer aldı. Şüphelilerden H.E.'nin; S.A. ve M.M.'den alınan rüşvet konusunda Çetin ve S.D. ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin altı çizildi. Şüpheli R.G.'nin, K.C.'ye teklif edilen rüşvet suçuna aracılık ettiği belirtildi. Savcı, Ünal Çetin, eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı H.E., müteahhit R.G. ve İmar Müdürü S.D. hakkında 'rüşvet alma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istedi. B.B., E.B., M.M. ve S.A. hakkında ise 'rüşvet verme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.