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İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı.

23:21 . 3/02/2023 Cuma
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Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu.

Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

TRT Haber'in haberine göre Çanakkale Adliyesine getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Çetin ile S.D, E.B, R.G. ve B.B. gözaltına alınmıştı.

Zanlılar arasında başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç'nin de bulunduğu öğrenilmişti.



#Gökçeada Belediyesi
#Ünal Çetin
#yolsuzluk
1 saat önce
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İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı
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