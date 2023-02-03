İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Çetin ile S.D, E.B, R.G. ve B.B. gözaltına alınmıştı.