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Yönetmen Onur Ünlü Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle linç yedi: Senaryo anlaşmasının iptal edileceğine ilişkin mesaj aldı

Yönetmen Onur Ünlü, "Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu gibi gerici tiplerle de o düşünsel devrim gerçekleşecek değildir." paylaşımının ardından sosyal medyada Yedili Masa destekçilerinin saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'na ilişkin yaptığı açıklamaların ardından senaryo anlaşmasının iptal edileceğini açıklayan Ünlü, "Millet İttifakı seçmenin alternatif görüşlerle imtihanını belli ki kolay kolay göremeyeceğiz." dedi.

17:53 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yönetmen Onur Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle sosyal medyada Yedili Masa destekçilerinin saldırısına uğradı.

Yönetmen Onur Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle sosyal medyada Yedili Masa destekçilerinin saldırısına uğradı.

Yönetmen Onur Ünlü, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için muhalifler tarafından adeta linç edildi.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için muhaliflerin saldırısına uğradı

"Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu vs gibi gerici tiplerle de o düşünsel devrim gerçekleşecek değildir."
ifadelerini kullanan Ünlü, sosyal medyada Yedili Masa destekçilerinin saldırısına uğradı.

Ünlü, gelişmelerin ardından yeni bir paylaşım yaparak daha önce imzaladığı senaryo anlaşmasının iptal edildiğini söyledi.

Senaryo anlaşmasının iptal edileceği ima edildi

Ünlü, daha sonra yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na ilişkin yaptığı açıklamaların ardından senaryo anlaşmasının iptal edileceğini açıkladı. Ünlü, şunları söyledi:

"Millet İttifakı seçmenin alternatif görüşlerle imtihanını belli ki kolay kolay göremeyeceğiz. Bu sabah telefonuma gelen mesajlardan bir tanesi, dün attığım story'den dolayı, yapmak üzere olduğum iyi bir senaryo anlaşmasının iptal olacağıyla ilgili ciddi bir imaydı. Yani 15 Mayıs sonrası pırıl pırıl Türkiyesinin ilk siyasi sebepli iş anlaşması feshi benim başıma gelecek gibi."


#Onur Ünlü
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
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