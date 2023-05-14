Yönetmen Onur Ünlü Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle linç yedi: Senaryo anlaşmasının iptal edileceğine ilişkin mesaj aldı

Yönetmen Onur Ünlü, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle sosyal medyada Yedili Masa destekçilerinin saldırısına uğradı.
Yönetmen Onur Ünlü, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için muhalifler tarafından adeta linç edildi.
Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için muhaliflerin saldırısına uğradı
Ünlü, gelişmelerin ardından yeni bir paylaşım yaparak daha önce imzaladığı senaryo anlaşmasının iptal edildiğini söyledi.
Senaryo anlaşmasının iptal edileceği ima edildi
Ünlü, daha sonra yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na ilişkin yaptığı açıklamaların ardından senaryo anlaşmasının iptal edileceğini açıkladı. Ünlü, şunları söyledi: