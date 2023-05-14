Yönetmen Onur Ünlü Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği gerekçesiyle linç yedi: Senaryo anlaşmasının iptal edileceğine ilişkin mesaj aldı

"Millet İttifakı seçmenin alternatif görüşlerle imtihanını belli ki kolay kolay göremeyeceğiz. Bu sabah telefonuma gelen mesajlardan bir tanesi, dün attığım story'den dolayı, yapmak üzere olduğum iyi bir senaryo anlaşmasının iptal olacağıyla ilgili ciddi bir imaydı. Yani 15 Mayıs sonrası pırıl pırıl Türkiyesinin ilk siyasi sebepli iş anlaşması feshi benim başıma gelecek gibi."