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Trollerin gece mesaisi

CHP’nin trol ordusunu yönetmek için Ankara’daki, Cambridge Analytica tarzı operasyon merkezi 24 saat faal. Çukurambar’daki Mekik Plaza’da bulunan merkezin bulunduğu katın ışıkları gece saat 02.00’de de yanıyordu. Binanın diğer katları ise karanlıktaydı. Gündüz hareketliliğin çok olduğu binaya dosya ve bilgisayarlar çıkarılıyor.

Haber Merkezi
04:00 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mekik Plaza'daki trollerin gece mesaisi.

Mekik Plaza'daki trollerin gece mesaisi.

CHP’nin seçimde trol ordusunu yönetmek için Ankara'da kurduğu operasyon merkezi 24 saat çalışıyor. Çukurambar’daki Mekik Plaza'da sosyal medya hesapları üzerinden algı oluşturmak amacıyla kurulan “Cambridge Analytica” tarzı sosyal medya üssünde ışıklar hiç sönmüyor. Sürekli hareketliliğin olduğu plazada ışık yanan tek kat, CHP’nin operasyon merkezinin bulunduğu bölüm.

SOSYAL MEDYADA HAZIR KITA

40 bine yakın hesabın yönetildiği merkezde gece saat 02.00'de dahi ışıklar yanıyor, içerideki çalışanlar görülüyor. Bilgisayarlar hep açık ve sosyal medyada oluşturulacak her türlü algı için hazır bekleniyor. Gece boyu büyük erkanlardan sürekli görüntüler akıtılıyor. Gün içinde plazaya çok sayıda lüks araç geliyor. Yukarı sürekli dosya ve bilgisayarlar çıkarılıyor.

GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE

Yeni Şafak’ın haberlerinden sonra binada güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Gece güvenlik sayısı iki katına yükseltilirken, gündüz ise görevliler bina çevresini sürekli kolaçan ediyor. Plazada misafirlerin dahi katlar arasında dolaşmasına izin verilmiyor. Katlarda dolaşanlar kameradan anında tespit edilip lobiye yönlendiriliyor. Yangın merdiveninin kapıları açıldığı an ise sözlü uyarı yapılıyor.

KİRALIK OFİS İLANLARI KALKTI

Eskiden Vergi Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan bina, 2022'de tadilat görmüş ve özel şirketlere kiralanmıştı. Plazadaki ofislerin yüzde 30’u dolu. Çoğunlukla finans üzerine iş yapan şirketler bulunuyor. Plazadaki kiralık ofisler ise ilandan kaldırıldı. Binanın İletişim Başkanlığı'na yakın olması dikkat çekiyor. Plazanın üst katlarından İletişim Başkanlığı'nın güney ve batı cephelerindeki çalışma ofisleri rahat şekilde görülebiliyor.


CHP’nin ‘Cambridge Analytica’sı burada
CHP’nin ‘Cambridge Analytica’sı burada

CHP’nin seçimleri etkileme amacıyla, hakaret ve dezenformasyon içeriklerini yayan 40 bin kişilik trol ağı için Ankara Çukurambar’daki Mekik Plaza’da bir ofiste faaliyet yürütülüyor. Kılıçdaroğlu’nun kurduğu “Cambridge Analytica” benzeri şirketin bulunduğu Mekik Plaza, İletişim Başkanlığı binasına yakınlığı ile dikkat çekiyor. Söz konusu ofiste, CHP’nin algı operasyonunda görev alan troller ve fenomenler için içerikler üretiliyor. Milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarının son şekline burada karar veriliyor. Bir katın tamamen CHP’lilere ait olduğu binada o bölüme kimse alınmıyor. Seçim koordinasyon merkezi gibi işlem yapılan yerde YSK’dan alınan bilgiler işlenip kişilerin sosyal medya verileri bulunarak kullanıcılara göre manipüle edici içerikler üretiliyor.


#CHP
#Trol Ağı
#Mekik Plaza
#Kemal Kılıçdaroğlu
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