Trollerin gece mesaisi

CHP’nin seçimleri etkileme amacıyla, hakaret ve dezenformasyon içeriklerini yayan 40 bin kişilik trol ağı için Ankara Çukurambar’daki Mekik Plaza’da bir ofiste faaliyet yürütülüyor. Kılıçdaroğlu’nun kurduğu “Cambridge Analytica” benzeri şirketin bulunduğu Mekik Plaza, İletişim Başkanlığı binasına yakınlığı ile dikkat çekiyor. Söz konusu ofiste, CHP’nin algı operasyonunda görev alan troller ve fenomenler için içerikler üretiliyor. Milletvekillerinin sosyal medya paylaşımlarının son şekline burada karar veriliyor. Bir katın tamamen CHP’lilere ait olduğu binada o bölüme kimse alınmıyor. Seçim koordinasyon merkezi gibi işlem yapılan yerde YSK’dan alınan bilgiler işlenip kişilerin sosyal medya verileri bulunarak kullanıcılara göre manipüle edici içerikler üretiliyor.