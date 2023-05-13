Mekik Plaza'daki trollerin gece mesaisi.
CHP’nin seçimde trol ordusunu yönetmek için Ankara'da kurduğu operasyon merkezi 24 saat çalışıyor. Çukurambar’daki Mekik Plaza'da sosyal medya hesapları üzerinden algı oluşturmak amacıyla kurulan “Cambridge Analytica” tarzı sosyal medya üssünde ışıklar hiç sönmüyor. Sürekli hareketliliğin olduğu plazada ışık yanan tek kat, CHP’nin operasyon merkezinin bulunduğu bölüm.
SOSYAL MEDYADA HAZIR KITA
40 bine yakın hesabın yönetildiği merkezde gece saat 02.00'de dahi ışıklar yanıyor, içerideki çalışanlar görülüyor. Bilgisayarlar hep açık ve sosyal medyada oluşturulacak her türlü algı için hazır bekleniyor. Gece boyu büyük erkanlardan sürekli görüntüler akıtılıyor. Gün içinde plazaya çok sayıda lüks araç geliyor. Yukarı sürekli dosya ve bilgisayarlar çıkarılıyor.
GÜVENLİK ÜST SEVİYEDE
Yeni Şafak’ın haberlerinden sonra binada güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Gece güvenlik sayısı iki katına yükseltilirken, gündüz ise görevliler bina çevresini sürekli kolaçan ediyor. Plazada misafirlerin dahi katlar arasında dolaşmasına izin verilmiyor. Katlarda dolaşanlar kameradan anında tespit edilip lobiye yönlendiriliyor. Yangın merdiveninin kapıları açıldığı an ise sözlü uyarı yapılıyor.
KİRALIK OFİS İLANLARI KALKTI
Eskiden Vergi Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan bina, 2022'de tadilat görmüş ve özel şirketlere kiralanmıştı. Plazadaki ofislerin yüzde 30’u dolu. Çoğunlukla finans üzerine iş yapan şirketler bulunuyor. Plazadaki kiralık ofisler ise ilandan kaldırıldı. Binanın İletişim Başkanlığı'na yakın olması dikkat çekiyor. Plazanın üst katlarından İletişim Başkanlığı'nın güney ve batı cephelerindeki çalışma ofisleri rahat şekilde görülebiliyor.