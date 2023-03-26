Yozgat'ta istinat duvarı çöktü: 11 otomobilin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Park halindeki 11 araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta meydana geldi. Ravza Apartmanı'nın 7 metre yüksekliğinde, 25 metre uzunluğundaki istinat duvarı, iftar vakti park halindeki 11 otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde polisler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de incelemede bulundu. Olayda yaralanan olmazken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.
Çökme anı kamerada
İki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi ve 11 otomobilin enkaz altında kalmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; istinat duvarının otomobillerin üzerine çökmesi ve duvarın tamamen yıkılması yer aldı.
'Belediye nasıl izin verir'
Soruşturma başlatıldı
Yılmaz, sorumlunun ortaya çıkarılmasını beklediklerini belirterek, "Maddi anlamda insanları zor duruma düşüren bir konu var. Bir an önce onun çözümlenmesini istiyoruz. Sorumlu kim bilemiyoruz. Olay savcılığa intikal edecek; bilirkişi raporunda ne çıkar, kime ne suç verilirse ona göre hareket edeceğiz. Şu an için beklemedeyiz" dedi.