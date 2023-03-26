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Yozgat'ta istinat duvarı çöktü: 11 otomobilin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Yozgat'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine çöktü. Enkaz altında kalan 11 otomobil kullanılamaz hale geldi. 

13:23 . 26/03/2023 Pazar
DHA
Park halindeki 11 araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki 11 araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta meydana geldi. Ravza Apartmanı'nın 7 metre yüksekliğinde, 25 metre uzunluğundaki istinat duvarı, iftar vakti park halindeki 11 otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerinde polisler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de incelemede bulundu. Olayda yaralanan olmazken, otomobiller ise kullanılamaz hale geldi.

Çökme anı kamerada

İki apartman arasındaki istinat duvarının çökmesi ve 11 otomobilin enkaz altında kalmasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde; istinat duvarının otomobillerin üzerine çökmesi ve duvarın tamamen yıkılması yer aldı.

'Belediye nasıl izin verir'

Apartman sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, iftar vaktinden 10 dakika önce geldiğini ve otomobilini park ettiğini söyleyerek,
"Ezan okunmaya başlayınca büyük bir gürültü koptu. Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun bir alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm. Üst taraftaki bina yapılırken bizim binanın istinat duvarının üzerine istinat duvarı yapıldı. Buna belediye nasıl izin verdi? Allah'tan can kaybı yok. Olan malımıza oldu"
 dedi.

Soruşturma başlatıldı

Yılmaz, sorumlunun ortaya çıkarılmasını beklediklerini belirterek, "Maddi anlamda insanları zor duruma düşüren bir konu var. Bir an önce onun çözümlenmesini istiyoruz. Sorumlu kim bilemiyoruz. Olay savcılığa intikal edecek; bilirkişi raporunda ne çıkar, kime ne suç verilirse ona göre hareket edeceğiz. Şu an için beklemedeyiz" dedi.





#yozgat
#istinat duvarı
#otomobil
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