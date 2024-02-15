YSK'dan seçmenlere son dakika uyarısı: Oy sandıkları resmen erişime açıldı

Resmi Gazete'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili aday listelerini içeren YSK kararı yayımlandı. Buna göre, aday listeleri en geç 20 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar il ve ilçe seçim kurullarına verilecek.