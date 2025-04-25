Yunan gazetesi: Pentagon'un Türkiye kararı Netanyahu'nun umutlarını yıktı

Kathimerini gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD, yakın zamana kadar Ege'de Ankara'nın sahip olduğu niceliksel üstünlüğü dengelemek için Yunanistan'ın teknolojik açıdan bir adım öne geçmesini merkeze alan formülü seçti ancak son dönemde Washington, Türkiye ve Yunanistan'a karşı "eşitlik" anlayışını gündeme getirdi.

Türkiye'ye ve Türkiye'nin bölgesel meselelerdeki duruşuna ilişkin birçok konunun Yunanistan ve İsrail tarafından ortak prizmadan algılanmasının Washington'ın dikkatinden kaçmadığı vurgulanan haberde, "Bilindiği üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile harika bir ilişkisi var." ifadesine yer verildi.