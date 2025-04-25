Yunan gazetesi: Pentagon'un Türkiye kararı Netanyahu'nun umutlarını yıktı

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Pentagon'un Türkiye'nin F-35 programına dahil olmasının Ege Denizi'ndeki dengeyi değiştirmeyeceğini belirttiğini iddia etti. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından, Amerikan silahlarının Türkiye'ye satışının azaltılmasına yönelik umutlarının kırıldığı ifade edildi.
Kathimerini gazetesinin isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD, yakın zamana kadar Ege'de Ankara'nın sahip olduğu niceliksel üstünlüğü dengelemek için Yunanistan'ın teknolojik açıdan bir adım öne geçmesini merkeze alan formülü seçti ancak son dönemde Washington, Türkiye ve Yunanistan'a karşı "eşitlik" anlayışını gündeme getirdi.
Netanyahu'nun umutları yıkıldı
Pentagon'da artık Türkiye'nin F-35 programına katılımının Ege'deki dengeleri bozmayacağına dair inancın hakim olduğu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerikan silahlarının Ankara'ya satışının ciddi şekilde azaltılmasına yönelik umutlarının kırıldığı belirtildi.
Türkiye'ye ve Türkiye'nin bölgesel meselelerdeki duruşuna ilişkin birçok konunun Yunanistan ve İsrail tarafından ortak prizmadan algılanmasının Washington'ın dikkatinden kaçmadığı vurgulanan haberde, "Bilindiği üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile harika bir ilişkisi var." ifadesine yer verildi.
Haberde F-35 savaş uçaklarının alımına ilişkin Yunanistan Savunma Bakanlığının üretici firma Lockheed Martin ile temaslarını sıklaştıracağı öngörüsü de yer aldı.