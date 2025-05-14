Yunan uzmana göre, Akdeniz'deki depremin Santorini ve İstanbul depremleriyle ilgisi yok

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Lekkas, Akdeniz'de saat 01.51'de gerçekleşen ve Girit, Rodos, Çoban, Kerpe adalarında da hissedilen deprem hakkında bilgi verdi.

Lekkas, bu depremin en büyük özelliğinin derinliğinin büyük olması olduğuna işaret etti.

Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 kilometre güneybatısında yaşanan depremin sismik bir hareketlilik zinciri dahilinde meydana gelmediğini belirten Lekkas, münferit bir deprem olduğunu kaydetti.

Lekkas, Akdeniz'deki depremin Santorini ve İstanbul'da yaşanan depremlerle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.