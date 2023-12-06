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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 47 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

08:01 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:06 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup göçmenin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.


Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84" ve Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 47 göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.




#Ayvalık
#Balıkesir
#düzensiz göçmen
#kurtarıldı
15 dakika önce
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