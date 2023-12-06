Edirne'de polise yumruk atan TIR sürücüsü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yaptıkları denetimlerde ters yönden seyreden M.G'nin kullandığı 34 DOH 997 plakalı tırı durdurmak istedi.

Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçla bir süre kaçtıktan sonra Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü girişinde yakalandı.

Gözlükleri kırılan ve yüzünden yaralanan E.Ş, 112 Acil Sağlık ekibince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da polis memurunu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.