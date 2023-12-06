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Şanlıurfa'da otomobil ile TIR çarpıştı: Dördü çocuk dokuz yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı

07:49 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:10 - 6/12/2023 Çarşamba
IHA
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Yıldız idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil ile Kasım Alçiçek hâkimiyetindeki 06 BGN 02 plakalı tır ile çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yıldız ile birlikte otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan (49) ve Muhammed Ali Turan (3) yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




#Şanlıurfa
#Siverek
#Kaza
27 dakika önce
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