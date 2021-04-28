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Gündem Yunanistana kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi Tekirdağda yakalandı
TEKİRDAĞ

Yunanistan'a kaçmaya çalışan ​5 FETÖ üyesi Tekirdağ'da yakalandı - Tekirdağ haberleri

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi Tekirdağ'da yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köy yolunda yakalandı. Polis tarafından iki otomobilde yakalanan 5 kişinin FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Yunanistana kaçmaya çalışan ​5 FETÖ üyesi Tekirdağda yakalandı - Tekirdağ haberleri
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri, FETÖ üyesi bir grubun iki otomobille köy yollarından Yunanistan’a kaçmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan takip ve araştırmalar sonucunda iki otomobille ülke dışına kaçmaya çalışanların Malkara ilçesine bağlı Çimendere Mahallesi sınırlarında olduğu tespit edildi.

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Polis ekiplerinin başarılı çalışması ile 45 NM 881 ve 34 BMB 529 plakalı otomobiller mahalle yakınlarında bulunarak durduruldu. Kimlikleri kontrol edilen M.K., H.İ.K., A.B., Y.E.K. ve F.İ. gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde 4 bin avro ve dijital materyaller bulundu.

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Yakalanan şahıslar hakkında "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan adli soruşturma başlatıldı. Zanlılardan M.K. ve H.İ.K’nin meslekten ihraç edilmiş zabit katibi olduğu, diğer şüphelilerin de yakalanması olduğu belirlendi.

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