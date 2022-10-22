Yunanistan'da eğitim alan eylem hazırlığındaki terörist İstanbul'da yakalandı

Spor

Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması: 90 pozisyonun 85'inde doğru karar verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bazı kulüplerin Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nden çıkmak istemesiyle ilgili soruya cevap verdi. Büyükekşi, "Böyle bir şeyi çoğunluk olarak talep eden yok. Bir anket yapsak takımların yüzde 90'ı VAR sisteminin devam etmesini ister. Çünkü baktığımızda 90 tane pozisyona müdahale edilmiş. 90 tane pozisyonun 85 tanesinde doğru karar verilmiş" diye konuştu.