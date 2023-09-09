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Yunanistan’ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

10:46 . 9/09/2023 Cumartesi
IHA
Arşiv

Arşiv

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu gönderildi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Yunanistan sel felaketine teslim oldu
Yunanistan sel felaketine teslim oldu

Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan, şimdi de şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketiyle karşılaştı. Sağanak yağışlar evleri ve yolları sular altında bıraktı. Kötü hava koşulları nedeniyle duvarın çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Daniel fırtınası, pazartesi gününden bu yana batı ve orta Yunanistan'da ortalığı birbirine kattı. Ülkenin kuzeyinde iki haftadan uzun süredir devam eden ölümcül yangının kontrol altına alınmasından birkaç gün sonra acil servisler, sel felaketiyle mücadele konusunda yüzlerce çağrı aldı. Yunan basınına göre, sığır yetiştiricisi olan bir kişi, hayvanlarına ulaşmaya çalışırken çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Liman kenti Volos, sağanak nedeniyle kaos görüntülerine sahne oldu. Kentte aracı fırtınada sürüklenen bir kişi kayboldu. Oğlu araçtan çıkan söz konusu kişinin mahsur kaldığı ve sürüklendiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları için düğmeye basıldı. Volos'un geniş kesimlerinde trafik kısıtlandı. Yunanistan'da 2017 yılında yaşanan sel felaketinde 25 kişi ölmüş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.


#Muğla
#Datça
#Yunanistan
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