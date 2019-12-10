Gündem Yunanistanın yaptığı acizlik
POLİTİKA

Yunanistan’ın yaptığı acizlik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz’de Libya’yla varılan mutabakata ilişkin Yunanistan’ın girişimlerine tepki gösterdi. Akar, “Yunanistan’ın, Libya Büyükelçisi’ni sınırdışı etme kararının bir acizlik, zaafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyeceğinin altını çizerek bildirmek istiyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Afganistan’dan Kosova’ya, Atlantik’ten Doğu Akdeniz’e kadar bütün alanlarda NATO’yla beraber olduğunu ifade eden Akar, “NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye’nin sorgulanması anlamsızdır” diye konuştu.

TAM ZAAFİYET

Libya ile varılan mutabakata değinen Akar, bunun hiçbir komşumuza karşı değil, Libya ve Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunması için yapıldığını vurguladı. Yunanistan’ın, Libya’nın Atina Büyükelçisi’ni sınırdışı etme kararını da yorumlayan Akar, “Bunun bir acizlik, zaafiyet olduğunu değerlendiriyoruz. Sonucu etkilemeyeceğini altını çizerek bildirmek istiyorum” dedi.

YOL HARİTASI BELLİ

Kıbrıs’taki zenginlikler konusunda Türk varlığının yok sayılacağı oldu-bittilere asla müsaade etmeyeceklerini belirten Akar, “Yunan tarafı Türkiye ile görüşmek yerine konuyu akıl dışı ifadelerle AB’ye taşıyor. Siz ‘hep bana, hep bana’ derseniz burada çözüm olmaz. Bu konuda plan programımız açık ve net. Bu istikamette ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

4 BİN 350 KM2 KONTROL ALTINDA

Barış Pınarı Harekatı’nda 145 kilometre genişliğinde, 30 kilometre derinliğinde bir alanın büyük ölçüde Türkiye’nin kontrolünde olduğunu aktaran Akar, Rusların, 34 bin civarında teröristin bölgeden çıktığı bilgisi verdiğini ancak teröristlerin tamamen çıkmadığını gördüklerini dile getirdi: “Tacizlere karşı meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Tacizlerin azaldığını görüyoruz.”

F-35’in bin parçası Türkiye’den

  • F-35 projesinde Türkiye’nin müşteri değil ortak olduğunu vurgulayan Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35'lerin üretimine katkı verdiğini ve bin değişik kalemde parçanın Türkiye'de yapıldığını hatırlattı. S-400'lerin kurulumu ve personel eğitiminin planlandığı şekilde sürdüğüne işaret eden Akar, F-35 meselesinin makul şekilde çözülmesi gerektiğini, aksi halde başka arayışa girileceğini yineledi.

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