Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek? İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürecek? İstanbul'da hava nasıl olacak?

16:1524/04/2025, الخميس
AA
Sonraki haber
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Yurt genelinde yağışlı havanın, gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın devam edeceğini dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yağışların gelecek hafta ortasına kadar süreceğini söyledi.

Macit, "Yağışların, özellikle yarın İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi, Göller Yöresi'nde, Antalya'nın iç kesimlerinde, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yağışların kuvvetli olacağı bölgelerdeki vatandaşları dikkatli davranmaları konusunda uyaran Macit, "Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerindeydi, azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer de mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini anlatan Macit, "Hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Cumartesi ve pazar günü İstanbul'da yer yer aralıklı olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları 17 dereceye kadar düşecek." dedi.

Macit, İstanbul'da kuvvetli rüzgarın beklenmediğini, yarın sabah sis ve pus görülebileceğini belirtti.

Ankara'da hava sıcaklıklarının 17 ila 20 derece arasında olacağını ifade eden Macit, yarından sonra 3 gün boyunca gök gürültülü sağanağın süreceğini söyledi.

Macit, "İzmir'de de gök gürültülü sağanakların cumartesiye kadar devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 20 derecelerde seyredecek." diye konuştu.



#Abdullah Macit
#çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#YAĞIŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumartesi Pazar nöbetçi noterler hangileri? İşte 26-27 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler