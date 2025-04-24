Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken; Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Hangi bölgelerde yağış bekleniyor?

Özellikle İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul’da Yağmur Bekleniyor mu?

İstanbullular için iyi haber: Şehirde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor ancak yağış ihtimali düşük. Hava sıcaklığının yaklaşık 19 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyinde ise yer yer pus ve sis görülebilir.

Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı! Nerelerde Etkili Olacak?

Meteoroloji, özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgâr uyarısında bulundu. Bu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerinden esecek rüzgârın zaman zaman saatte 40-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmeleri gibi olası risklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.











