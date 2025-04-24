Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altına düşecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde özellikle akşam saatlerinde 16 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Aydın'da hafta sonu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın'da 24 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 16, en yüksek 24 derece olacak. 25 Nisan Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 13, en yüksek 25 derece olacak. 26 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 25 derece olacak. 27 Nisan Pazar günü ise hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 23 derece olacak. 28 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 12, en yüksek 26 derece olacak.