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Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı

Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı

10:0524/04/2025, Perşembe
IHA
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Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Afyonkarahisar Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak vatandaşları olası olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Afyonkarahisar Valiliğinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Afyonkarahisar genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m) olması bekleniyor. Bu durum; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceğinden dolayı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önemle rica olunur" denildi.

#Afyonkarahisar
#Yağış
#Afyonkarahisar Valiliği
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