Afyonkarahisar Valiliğinden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Afyonkarahisar genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m) olması bekleniyor. Bu durum; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceğinden dolayı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önemle rica olunur" denildi.