Gündem Yurt içindeki terörist 600ün altında
POLİTİKA

Yurt içindeki terörist 600’ün altında

Terör örgütlerine yönelik hem şehir hem de kırsaldaki operasyonlar sonucu Türkiye sınırları içerisindeki terörist sayısı 600’e kadar düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız” dedi. Siirt’te 25 Ağustos’ta öldürülen 3 teröristten birinin gri listedeki Ekrem Aksoy olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, 24-25 Ağustos’ta Hakkari, Şırnak ve Van’da başlatılan ‘Kıran Operasyonu’ kapsamında Şemdinli’nin Tuğlu bölgesinde 8 teröristin öldürüldüğü çatışma sonrası bölgede ele geçirilen mühimmata ilişkin görüntü paylaştı. Kalaşnikof ve keskin nişancı tüfeklerinin yanısıra RPG tipi roketatarın da bulunduğu cephanelikte, PKK’ya ABD tarafından verilen AT-4 tipi tanksavar silahı ile bu silaha ait 5 adet antitank roketinin bulunması da dikkat çekti.

Terör örgütleriyle yürütülen kararlı mücadelede çarpıcı sonuçlar alınıyor. Güvenlik güçlerinin şehir ve kırsaldaki operasyonları sonucu Türkiye sınırları içerisindeki terörist sayısı 600’e kadar düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü” dedi. On yıllardır Türkiye’ye oyun kurmaya çalışanların tepesine indiklerini vurgulayan Soylu, “Terörü tasfiye etme kararlılığımızın ve başarımızın doruğundayız” değerlendirmesinde bulundu.

GRİ LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

TERÖRİST Ekrem Aksoy

Mehmetçik tarafından imha edildikçe kırsaldaki kadrosu iyice zayıflayan PKK, sözde yöneticilerini de hızla kaybediyor. Operasyonlarda etkisiz hale getirilmiş terörist grubunun içerisinde, ismi arama listesinde bulunan bir ‘yönetici’ mutlaka tespit ediliyor. Bunun son örneği Siirt’in Baykan ilçesinde yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Baykan kırsalında 25 Ağustos günü öldürülen 3 teröristten birinin birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu ‘Dijvar Sason’ kod adlı Ekrem Aksoy olduğunu bildirdi. Böylece arama listesinde bir ismin daha üzeri çizilmiş oldu.

OVACIK’TA 2 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada yurt genelinde teröristlere yönelik operasyonları kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Öte yandan ‘Kıran’ operasyonu kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 19 kilo 710 gram eroin ele geçirilirken, Çukurca’da bir mağarada ise C3 tipi patlayıcı kalıpları bulundu.

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Yine AT-4

  • AT-4
  • İçişleri Bakanlığı, 24-25 Ağustos’ta Hakkari, Şırnak ve Van’da başlatılan ‘Kıran Operasyonu’ kapsamında Şemdinli’nin Tuğlu bölgesinde 8 teröristin öldürüldüğü çatışma sonrası bölgede ele geçirilen mühimmata ilişkin görüntü paylaştı. Kalaşnikof ve keskin nişancı tüfeklerinin yanısıra RPG tipi roketatarın da bulunduğu cephanelikte, PKK’ya ABD tarafından verilen AT-4 tipi tanksavar silahı ile bu silaha ait 5 adet antitank roketinin bulunması da dikkat çekti.

Bakan Soylu: Terör örgütünü bu kış aç bırakacağız
OYNAT 00:42
Bakan Soylu: Terör örgütünü bu kış aç bırakacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Daire Başkanlığı Durmuş Yalçın Konferans Salonu'nda düzenlenen '104. Dönem Kaymakamlık Kursu Açılış Programı'na katıldı.Soylu, terör örgütleriyle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: 'Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki kaymakamlarımızı ve valilerimizi, jandarma komutanlarımızı, emniyet müdürlerimizi buradan uyarıyorum, terör örgütünü bu kış aç bırakacağız.'
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