Yurtdışına çıkacaklar dikkat: Vize yetmiyor, sınır polisi tek soruyla geri çevirebilir

Özellikle Schengen başvurularında sağlık sigortasının tarih aralığının doğru düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Şengül, uzun süreli vize alan kişilerin sonraki seyahatlerinde yeniden sağlık sigortası yaptırmayı unuttuğunu ifade etti. Şengül’e göre sınır polisleri, ülkeye giriş sırasında sağlık sigortası, otel rezervasyonu, dönüş bileti, nakit para, kredi kartı ve seyahat amacı gibi bilgileri yeniden kontrol edebiliyor.

“Vizeyi almak her şeyin bittiği anlamına gelmiyor” diyen Şengül, ülkeye girişte son kararın sınır polisi tarafından verildiğini vurguladı. Özellikle Amerika uçuşlarında sorgulamanın Türkiye’deki havalimanında başladığını belirten Şengül, yolcunun turist olarak değil de ülkede kalma niyetiyle gittiği düşünülürse uçağa alınmama veya ülkeye girişinin reddedilme ihtimali bulunduğunu söyledi.

Schengen vizelerinde de ilk giriş yapılacak ülkeye dikkat edilmesi gerektiğini belirten Şengül, örneğin Bulgaristan’dan alınan bir vizeyle ilk girişin Almanya’ya yapılmak istenmesi durumunda sınır polisinin yolcuya soru yöneltebileceğini ifade etti.

Pasaport süresine de dikkat çeken Şengül, birçok ülkenin pasaportta en az 6 ay geçerlilik şartı aradığını hatırlattı. 10 yıllık pasaportun bile son 6 ayına girilmişse seyahatte sorun yaşanabileceğini söyledi.

İngiltere vizelerinde çocuklar için “accompanied” ve “unaccompanied” ayrımının önemli olduğunu belirten Şengül, “accompanied” vizede çocuğun yalnızca belirtilen yetişkinle seyahat edebileceğini, bu kişi olmadan İngiltere’ye giriş yapamayacağını kaydetti.