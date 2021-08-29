Gündem Yüz yüze eğitim kararı alındı Ev kiraları 2ye katlandı
SAMSUN EMLAK

Yüz yüze eğitim kararı alındı: Ev kiraları 2'ye katlandı

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi’nde eğitim gören ve yüz yüze eğitim kararıyla ev aramaya başlayan öğrenciler, Atakum ilçesinde yoğunlukla kiralık evlere yöneldi. Piyasa hareketlendiği için kiralık ev fiyatları da arttı. Geçen sene 800 lira olan 2+1 kiralık dairelerin fiyatı bin 600 liraya kadar çıktı.

Haber Merkezi DHA
Yüz yüze eğitim kararı alındı: Ev kiraları 2ye katlandı - Samsun haberleri
Daire fiyatları pandemi öncesi dönemlere göre çok yükseldi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim kararının açıklamasının ardından öğrencilerin ev bulma telaşı başladı. Piyasa hareketlendiği için ev kiralarının arttığını ifade eden Emlakçı Mustafa Kocaman, daire fiyatlarının pandemi öncesi dönemlere göre çok yüksek olduğunu belirtti.

DHA

Özellikle Atakum ilçesinde kiralık dairelerin bin 600 TL ve üzeri olduğunu belirterek, öğrencilerin zorlandığını ifade eden Kocaman, şunları söyledi:

  • "İki yıl önce kente gelen öğrencilerin, 750-800 liraya tuttuğu daireler, şu anda 2 bin liraya yaklaşmış durumda. Bunu fırsatçılık olarak algılamak ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemiyorum ama bunda çeşitli etkenler söz konusu. Öğrencilere ve ev kiralayacak vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuda ev sahiplerinden tabi ki bizim de istirhamımız oluyor, fedakarlıkta bulunmaları gerekiyor. Çünkü insanlar burada konakladıkça dairelerinin değeri artıyor. Aynı zamanda hazır kiracılı dairelerin satışları yatırımcı bazlı bakıldığı zaman daha hızlı olabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurursak 2+1 dairelerin şu anda fiyatları bin 600 ve 2 bin 500 lira arasında değişiyor. 3+1 dairelerin fiyatları 2 bin lirayla 3 bin lira arasında değişiyor hatta 4 bin lira kira isteyen vatandaşlarımız bile var."

DHA

"SIĞINMACILAR KİRA FİYATLARINI ARTIRIYOR"

Sığınmacı olarak gelenlerin kira bedellerinde artışa sebep olduğunu da ifade eden Kocaman, "Bu durum, piyasayı inanılmaz derecede etkiliyor. Yeni evli bir çiftin, 3+1 daireyi bin 500 liraya tutabileceği yerde Iraklı ya da Suriyeli biri gelip bu daireleri 2 bin-2 bin 500 liraya tutabiliyor. Bu da mal sahiplerini emsal göstermek zorunda kılıyor. Bu da haliyle kira fiyatlarını aşırı derecede arttırıyor. Okul açıldığında öğrencilerin konaklama ihtiyacı zaruri hale geliyor. Yurtlarda kalmak istemeyen öğrenciler ev arıyor. Eksiden 3-4 öğrenci, 800 liraya bir daire kiralayabiliyordu ama artık öyle rakamlar yok. Bugün 4 kişinin en kötü ihtimalle 2 bin lirayı gözden çıkartması gerekiyor. Bazı ev sahipleri, öğrenci başına kira alarak fırsatçılık yapıyor. Biz buna kesinlikle karşıyız ve özellikle rica ediyoruz, bu tarz konuları bizimle paylaşın. Çünkü bunun gerekli yaptırımları var. Devletimiz tarafından kontrol ediliyor. Kişi başı kira diye bir şey söz konusu değil. Bir dairenin bir ederi vardır. 2 bin lira ise 2 bin liradır. Öğrencilerin kira konusunda tepkileri inanılmaz derecede fazla. Şu anda ne yapacağını inanın kimse bilmiyor" diye konuştu.

DHA

"BİN 500 TL'DEN AŞAĞI FİYAT GÖRMEDİM"

Ev kiralarını takip ettiklerini belirten üniversite öğrencisi Emre Önder, "Ev kiraları bizi zora sokacak. Ben eve çıkmak için memleketimden ailemle geldim. Şu anda burada bir akrabamızda kalıyoruz. Ev bakıyoruz ama kiralar çok yüksek. Ev kiralamak istiyorum, ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum ama bunu sağlayacak ev fiyatları maalesef ki yok. Kendi memleketimde 900 ve bin lira civarı ev bulabiliyorken burada bin 500'den aşağı ev görmedim. Çalışmak zorunda kalacağım, çalışacak mıyım derslerime mi gireceğim ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

"ÖNCEKİ FİYATLARLA ALAKASI YOK"

Üniversite öğrencisi Buğra Berkay Coşkun ise ev fiyatlarının yüksek oluşundan şikayet ederek, "Arkadaşlarımla ev tutmaya karar verdik. Ev tutmak için Ankara'dan buraya geldim. Önceki fiyatlara bakılırsa şu anki fiyatlarla hiç alakası yok. Bayağı artmış durumda. Bir de herkes zor geçiniyor, şimdi ev fiyatlarını düşünürsek bayağı kötü. Şu anda ev kiralamak oldukça zor. Ev alacak durumumuz yok. İmkanı olan var, olmayan var. O kadar öğrenci, memleketi dışında yaşıyor. Mesela kalacak yerleri olmuyor. Bundan dolayı fiyatları biraz daha azaltmaları, hepimiz için daha iyi olur. Ama fiyatlarda cidden çok artış var, o yüzden sıkıntı" diye konuştu.

Üniversite tercihleri açıklanmadan Eskişehir'de kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
FOTOĞRAF 11
Title
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının henüz açıklanmamasına karşın üniversitelerin yüz yüze eğitim kararının ardından Eskişehir'de emlak piyasası canlandı.
Title
Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin bulunduğu kentte ev kiraları şimdiden yüzde 40 oranında arttı.
Title
Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, talebin çok olması nedeniyle kiralık ev fiyatlarında artış yaşandığını söyledi.
Title
Koronavirüs nedeniyle geçen yıl evlerin boş kaldığını ifade eden Çelik, Kışın evlerin boş kalması sebebi ile ev sahiplerinin bazı giderleri oluştu. Okulların açılma kararıyla talebin çok olması ev fiyatlarının artmasına sebep oldu. Bütün hazırlıklarımızı yapmamıza rağmen, Eskişehir'de kiralık ev konusunda sorunlar yaşamaya başladık. Bu yıl kiralık ev fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 artış meydana geldi. 500- 600 liraya verdiğimiz evler, 1000-1500 liraya kadar gidiyor. Yaz sezonuyla birlikte yeni evli çiftler ev tutmak istiyorlar. Birtakım fırsatçılar, her dönemi olduğu gibi bu dönemi de değerlendirmek istiyorlar. Bunu bize gelen şikayetlerden de anlıyoruz. Kesinlikle fırsatçılara yüz verip rağbet etmesinler. Mutlaka yetki belgesi olan emlak danışmanı arkadaşlarımıza müracaat etsinler. Böyle dönemlerde internet üzerinden ev kiralaması yapılıyor. Bunun da yetki belgesi olan üyelerimizden yapılmasını tavsiye ediyorum. Çünkü vatandaşlarımız internet üzerinden hiç olmayan bir evi kiralayıp oraya para gönderebiliyorlar ve dolandırılıyorlar dedi.
Title
ŞU AN ELİMİZDE EV KALMADI<br>​<br>​ Öğrencilerin gelmeye başlamasıyla birlikte ellerinde kiralık ev kalmadığını söyleyen Gayrimenkul Danışmanı Melih Karabıçak, Üniversitelerden yüz yüze eğitim açıklamaları olduktan sonra, öğrenciler gelmeye başladılar. Geçen yıl evlerini boşaltıp giden öğrenciler tekrar geldi. Bu da yoğun bir talep oluşturdu. Şu anda benim elimde neredeyse kiralık ev yok. Kiralanmayan sadece birkaç tane ev kaldı. Daha da talep var. Bu talep doğrultusunda kira artışı gözlendi. Ev sahipleri genelde böyle yapıyor. Geçen yıl 500 liraya verebilmek için uğraştıkları dairelerin fiyatları artık bin- bin 500 lira arasında kiralanıyor. Öğrenciye ev lazım, fiyatların düşürülmesi lazım. Daire ve apart fiyatları uçtu denilebilir diye konuştu.
Title
Anadolu Üniversitesi'ne tercih yapan kızına ev aramak için Manisa'dan gelen Ayhan Toprak da kiralık ev fiyatlarından yakındı.
Title
Üniversiteye yakın mahallelerde ev baktıklarını anlatan Toprak, “Kızımız için kalacak yer bakıyoruz. Gelmeden önce araştırdığımızda fiyatlar 800-1000 lira arasındaydı. Buraya geldiğimizde 1500 lira gibi fiyatlar veriliyor. Maalesef halkımız fırsatçı. Şikayetçiyiz ama ne yapacaksın? Çocuğumu burada nerede bırakacağım? Bir şekilde başının çaresine bakmak durumundasın. Bakıyoruz, arıyoruz. Eskişehir kazan, biz kepçe böyle dolaşacağız ifadelerini kullandı.
Title
Apart İşletmecisi Fırat Çetin ise, koronavirüs sürecinden emlak piyasasının ciddi etkilendiğini söyledi. Üniversitelerin yüz yüze eğitim kararıyla yeniden bir canlanma yaşandığını kaydeden Çetin, “Eskişehir üniversite şehri olduğu için esnaf da bundan ciddi anlamda etkilendi. Üniversitelerin açılıp, bizim ve diğer esnafın da rahatlamasını bekliyoruz. Fiyatlar gayet uygun. Her bütçeye uygun fiyatlarda apart mevcut. Vatandaş için kiralık ev vermek daha cazip. Kiraya verdikten sonra hiç ilgilenmiyor. Ama apart ve yurt işletmeciliğinde ciddi bir gider oluyor. Kira, stopaj, fatura KDV giderleri oluyor şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Üniversite tercihleri açıklanmadan Eskişehir'de kiralık ev fiyatları yüzde 40 arttı
Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin de bulunduğu, yaklaşık 70 bin öğrencinin örgün eğitim gördüğü Eskişehir'de, yüz yüze eğitim kararıyla birlikte kiralık ev fiyatları yükseldi.


Abone Ol Google News
BAE ile ilişkiler düzeldi

BAE ile ilişkiler düzeldi

Erdoğan Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü.
Tablo detayı

Tablo detayı

Erdoğan'ın 30 Ağustos tebriklerini kabulünde dikkat çekti.
Hiçbir yere gitmiyoruz

Hiçbir yere gitmiyoruz

​Türk iş adamları Afganistan'ı terk etmeyi düşünmüyor.
ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

ABD DEAŞ’lı diye adamını vurdu

​Kabil saldırısının ardından işgalin özeti gibi bir dram çıktı.
Patlatıp gidiyorlar

Patlatıp gidiyorlar

​Taliban'ın üst düzey yetkilisi, Yeni Şafak'a konuştu.
Ay Yıldız kalesi

Ay Yıldız kalesi

​Komuta kademesi tek karargahta toplanıyor.
Tahliyeler için Taliban’dan güvence

Tahliyeler için Taliban’dan güvence

​Türkiye'nin de yer aldığı yüz ülkeden ortak açıklama.
Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

Mehmetçik gönüllerde taht kurdu

​20 yıl boyunca silah değil yardım eli uzattı.
Macron'a rahip tokadı

Macron'a rahip tokadı

​Irak'ta Hristiyanların verdiği tepkiyle neye uğradığını şaşırdı.

​Yeni Şafak Kabil'den bildiriyor: Başkent'te zafer kutlaması.

Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.