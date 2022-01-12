Gündem Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Milli Eğitim Bakan Özer son noktayı koydu
EĞİTİM

Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Milli Eğitim Bakan Özer son noktayı koydu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarı yıl tatiline bir hafta kaldığını belirterek, "Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet. Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması" dedi. Özer, "15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Milli Eğitim Bakan Özer son noktayı koydu
Milli Eğitim Bakanı Özer

Bakan Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'da eğitimle ilgili çok kıymetli adımlar atıldığını, bu konuda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bir eğitim neferi gibi gece gündüz çalıştığını söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda eğitimde bir devrim yaşandığını belirten Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir köşesinde okul öncesinden yükseköğretime kadar vatandaşların nitelikli eğitime erişimle ilgili devasa bir dönemin yaşandığını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'un 2022 yatırımlarında en merkezi il olduğunu dile getirerek, "En fazla öğrencimizin, eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstanbul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan 2023'e kadar inşallah tamamlayacağız." dedi.

15 bin öğretmen ataması

31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:

  • "15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz. Diğer taraftan İstanbul'daki eğitim yatırımlarını okul öncesinden liseye kadar yeniden revize ediyoruz. Yeni yatırımlarla İstanbul'umuzu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece basit bir şey söyleyeyim, İstanbul'da şu anda 157 tane devlet anaokulu var, resmi anaokulu var. İstanbul'a 1000 tane yeni anaokulu yapıyoruz. Planlamalarını yaptık inşallah hızlı bir şekilde bu yatırımları hizmete alacağız. İstanbul'a sadece kabaca bilgi vereyim ve bırakayım, 18 Şubat'a bırakalım, minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimumu İstanbul ilimizin performansına bağlı, parayı kullanma kapasitesine bağlı, arsa bulmasına bağlı. İstanbul'da inşallah tam gün eğitime Esenyurt'tan başlayarak, en sıkıntılı ilçemiz Esenyurt. Esenyurt'taki problemleri de inşallah çözüyoruz. Esenyurt'tan başlayarak tüm ilçelerimizin eğitimle ilgili çok farklı bir evreye taşındığı bir dönem olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması için tarih verdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması için tarih verdi

Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okul yok

Bakan Özer, Kovid-19 sürecine ilişkin de bilgi vererek, "Bir haftamız kaldı. Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet, Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması. Yani en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94'lere geldi. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'larda. Bir de aşı olmayıp, hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış öğretmenlerimiz var. Onlar da yüzde 5'ler civarında. Muhtemelen o oranlar da artmıştır, 6 Eylül itibarıyla o civarlardaydı. En az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarından bile yüksek öğretmen aşağılama oranına sahibiz." diye konuştu.

Bakan Özer, bu dönemde okullarının öneminin anlaşıldığını ifade ederek, okulların sadece bir öğrenme ortamı değil, öğrencilerin kişisel, sosyal, kültürel, psikososyal gelişimlerinin gerçekleştirildiği alanlar olduğunu aktardı.

Okulların toplumdaki eşitsizliklerin dengelendiği yerler olduğuna işaret eden Özer, "Biz istiyoruz ki tüm gençlerimiz en güzel ortamlarda eğitim alsınlar. Onun için yeni dönemde ana noktamız eğitimde fırsat eşitliği. Yani okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak birinci önceliğimiz." dedi.

Özer, okullarda açılan kütüphane ve kitap sayılarına ilişkin de bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Özer, daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekilerle okulu gezdi.

Avrupanın en uzunu olacak: Yeni Zigana Tünelinde ışık göründü

Avrupa'nın en uzunu olacak: Yeni Zigana Tüneli'nde ışık göründü
Son aşamaya yaklaştı

Son aşamaya yaklaştı

Kovid-19 hastalarını K9 köpekleri teşhis edecek.
Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Milli Eğitim Bakan Özer son noktayı koydu

Tırların geçişine izin verilmiyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

​Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

​İngiliz devi düğmeye bastı: Dünyanın en büyük ikinci üssü olacağız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.