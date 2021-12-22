Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamasında, "Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul’a vereceğiz" şeklinde konuştu.

15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız.



Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul’a vereceğiz. pic.twitter.com/IxY6pIpWt8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 22, 2021