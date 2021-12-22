Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması için tarih verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili sürecin devam ettiğini, atamanın 31 Ocak'ta yapılacağını duyurdu. Erdoğan, "Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul’a vereceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
15 bin öğretmen ataması ne zaman? ​Cumhurbaşkanı Erdoğandan son dakika öğretmen ataması açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 bin yeni öğretmen atamasıyla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah 31 Ocak tarihinde öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamasında, "Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul’a vereceğiz" şeklinde konuştu.

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