Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman istifa ederek AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi

Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman, partinin politikalarının İslam düşmanlığına dönüştüğü gerekçesiyle istifa etti. Akduman ve beraberindeki partililer, AK Parti'ye katıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti içinde çıkar odakları olduğunu söyleyen Akduman, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın yaşanan tüm olumsuzluklara göz yumduğunu anlattı.
"Mücadelemiz İslam düşmanlığına döndü"
Akduman şunları söyledi:
"Türkçe ibadet isteği partinin yanlış yollara sapabileceğini göstermiştir"
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahin Filiz'in Türkçe ezan açıklamasıyla partinin yanlış yollara saptığını ifade eden Akduman şöyle devam etti: