Zafer Partisi Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Selim Akduman istifa ederek AK Parti'ye katıldı: Parti İslam düşmanlığına doğru evrildi

"Genel Başkanın tüm bu olanlara göz yummasıyla Zafer Partisi’nin hedeflerinden şaşmasına ve kraldan çok kralcılık yaparak, liyakatı yok edip idarenin tekelleşmesine yol açmaktadırlar. Ayrıca bizler İlçe başkanı ve yönetimi olarak ülkemizin, milletimizin her sorununu kendimize dert edinerek, sığınmacı sorunu da dahil olmak üzere gece gündüz demeden partimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ancak bu sorun İle mücadelemizin, zaman zaman parti içerisinde İslamiyet düşmanlığına doğru evrildiğini gördük."