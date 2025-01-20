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Zafer Partisi'nde ayrılık şoku: İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Ali Emre Sümer istifa etti

Zafer Partisi'nde ayrılık şoku: İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Ali Emre Sümer istifa etti

22:3520/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstifasını açıklayan Zafer Parti'li Ali Emre Sümer, parti içindeki rant kavgalarını da açığa çıkardı.
İstifasını açıklayan Zafer Parti'li Ali Emre Sümer, parti içindeki rant kavgalarını da açığa çıkardı.

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları 1. Bölge Başkanı Ali Emre Sümer, Zafer Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. İstifasına ilişkin açıklamasında parti içerisinde bazı kesimlerin siyasi rant uğruna gençleri kullandığını belirten Sümer, "Taciz vakalarına üstüne gitmeye gerek yok diyenler sahada titreyerek çalışan Türk milliyetçisi gençlerin kardeşlerimin ve başkanlarımın haklarını iki dünyada da ödeyemeyecekler." dedi.

Zafer Partisi
, İstanbul'dan gelen istifa şokuyla sarsıldı.
Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları 1. Bölge Başkanı Ali Emre Sümer
, Zafer Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı.

"Rant uğruna gençleri kullandılar"

Kararını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Sümer, parti içerisinde bazı kesimlerin başka hesap ve kitaplar içerisinde siyasi rant uğruna gençleri kullanmakta olduğunu gördüklerini söyledi.

"Taciz vakalarına üstüne gitmeye gerek yok"

İlçe başkanlarının telefonla aranıp il başkanlığı için pazarlık yapıldığını, İstanbul'da genel başkanın hiçe sayılıp paralel gençlik kolları grupları açılıp gayri resmi il başkanları atandığını ifade eden Sümer, "Taciz vakalarına üstüne gitmeye gerek yok diyenler sahada titreyerek çalışan Türk milliyetçisi gençlerin kardeşlerimin ve başkanlarımın haklarını iki dünyada da ödeyemeyecekler." dedi.

Sümer paylaşımının devamında bugün (20 Ocak) itibariyle Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları 1. Bölge başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.



#Zafer Partisi
#Ali Emre Sümer
#İstifa
#İstanbul

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