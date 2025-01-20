Zafer Partisi'nde ayrılık şoku: İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Ali Emre Sümer istifa etti

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları 1. Bölge Başkanı Ali Emre Sümer, Zafer Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. İstifasına ilişkin açıklamasında parti içerisinde bazı kesimlerin siyasi rant uğruna gençleri kullandığını belirten Sümer, "Taciz vakalarına üstüne gitmeye gerek yok diyenler sahada titreyerek çalışan Türk milliyetçisi gençlerin kardeşlerimin ve başkanlarımın haklarını iki dünyada da ödeyemeyecekler." dedi.
"Rant uğruna gençleri kullandılar"
Kararını X hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Sümer, parti içerisinde bazı kesimlerin başka hesap ve kitaplar içerisinde siyasi rant uğruna gençleri kullanmakta olduğunu gördüklerini söyledi.
"Taciz vakalarına üstüne gitmeye gerek yok"
İlçe başkanlarının telefonla aranıp il başkanlığı için pazarlık yapıldığını, İstanbul'da genel başkanın hiçe sayılıp paralel gençlik kolları grupları açılıp gayri resmi il başkanları atandığını ifade eden Sümer, "Taciz vakalarına üstüne gitmeye gerek yok diyenler sahada titreyerek çalışan Türk milliyetçisi gençlerin kardeşlerimin ve başkanlarımın haklarını iki dünyada da ödeyemeyecekler." dedi.
Sümer paylaşımının devamında bugün (20 Ocak) itibariyle Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları 1. Bölge başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.