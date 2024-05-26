Zehir tacirlerine geçit yok! Gümrük kapılarında kilolarca uyuşturucu yakalandı

DEİK Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye artık 1 trilyon 118 milyar dolarlık üretimi ile dünyanın 17'nci büyük ekonomisidir. Satın alma gücü paritesi temelinde 11'inci büyük ekonomi olmayı başardık. 2024'ün ilk dört ayını 2023 yılının aynı dönemi ile mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin mal ihracatının yüzde 2,7 artarak 83 milyar dolara yükseldiğini görmekteyiz" dedi. Türkiye'yi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasına yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Bolat "Yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır. Zaten bu yılın ilk 5 aylık verileri bu tahminimizi güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı.