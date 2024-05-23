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Ticaret Bakanlığı paylaştı: Kapıkule'de TIR'da 370 kilo esrar ele geçirildi!

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan TIR'da, eğitimli köpek 'Füge' ile yapılan aramada 370 kilo esrar ele geçirildi. El konulan TIR'ın sürücüsü gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.

14:56 - 23/05/2024 Perşembe
DHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan TIR'da, eğitimli köpek 'Füge' ile yapılan aramada 370 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.


Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'ı, Ticaret Bakanlığı sisteminde yapılan analiz sonucu riskli görüp takibe aldı.


Araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine eğitimli köpek 'Füge' ile yapılan aramada 370 kilo esrar ele geçirildi. El konulan TIR'ın sürücüsü gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.


Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR, detaylı arama için X-Ray cihazına yönlendirildi.



#Edirne
#Kapıkule Gümrük Kapısı
#kaçakçılık
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