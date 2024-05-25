Ticaret Bakanı Bolat'tan ihracat mesajı: Yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tam

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 37'nci Seçimli Genel Kurulu ve Üçüncü Ustalara Saygı Ödül Töreni Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri, İş konseyi başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından ödüller sahiplerine verildi. İlk ödüle merhum iş insanı Ahmet Şahap Ünlü layık görüldü. Ödülü oğlu Mehmet Selahattin Ünlü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın elinden aldı. İkinci ödül merhum iş insanı Ali Osman Ulusoy'a verilirken, ödülü kızı Hülya Ulusoy'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ve Nail Olpak tarafından takdim edildi. Üçüncü ödül, merhum iş insanı Şarık Tara'ya verilirken Tara'nın ödülünü ise oğlu Mehmet Tara'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve Nail Olpak verdi. Son ödül ise 2001-2014 yılları arasında DEİK Eski Başkanlığı görevini üstlenen Rifat Hisarcıklıoğlu'na verildi. Hisarcıklıoğlu'na ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Nail Olpak birlikte verdi. Ödül Töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara konuşma gerçekleştirdi. Programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat'da bir konuşma yaptı.

"YENİ REKORLAR KIRACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAMDIR"

Türkiye'yi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasına yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Bolat, "1985 yılından itibaren ülkemizin dış ticaretinin gelişmesi için; başkanları, üyeleri, komisyonları ve diğer organlarıyla birlikte fedakârca iş insanlarının önünü açan DEİK, ülkemizin ihracat misyonunun öncülüğünü yapan lokomotiflerden biridir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 21 yıldan bu yana liderlik ettiği ve önümüze koyduğu bir hayalimiz, vizyonumuz var. 'Türkiye'yi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasına yükseltmek'. Bunun için hükümetimiz, iş dünyası kuruluşlarımız ve ihracatçı ailemiz gece gündüz kamu ve özel teşebbüs birlikte çalışıyoruz. İhracat, yatırım, üretim, istihdam demektir. Döviz girişi sağlamak demektir. Bu yıl Türkiye olarak, 267 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 377 milyar dolar ihracat ve döviz geliri kazandırmak hedefimizdir. Geçen yıl 255,5 milyar dolar mal ve 101 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 356,5 milyar dolar ihracat ve döviz geliri kazandırmıştık. Allah'ın izniyle yılsonunda bu rakamı yakalayacağımıza ve yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır. Zaten bu yılın ilk 5 aylık verileri bu tahminimizi güçlendirmektedir " dedi.

"TÜRKİYE DÜNYANIN 17'NCİ BÜYÜK EKONOMİSİDİR"

Ömer Bolat, "Dünya ticareti geçen yıl yüzde 1,2 düşüş, dünya ihracatı yüzde 5 düşüş kaydetmişti. Dünya üretimi yüzde 3,2 ile durgun bir seyir kaydetmişti. Türkiye ekonomisi ise 2023'te yıllık reel yüzde 4,5 büyüme ve son 14 çeyrektir kesintisiz büyüme başarısı gösterdi. Son 21 yılda yıllık reel yüzde 5,4 oranında büyüme başarısı göstermiştir. Türkiye artık 1 trilyon 118 milyar dolarlık üretimi ile dünyanın 17'nci büyük ekonomisidir. Satın alma gücü paritesi temelinde 11'inci büyük ekonomi olmayı başardık. 2024'ün ilk dört ayını 2023 yılının aynı dönemi ile mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin mal ihracatının yüzde 2,7 artarak 83 milyar dolara yükseldiğini görmekteyiz. İnşallah birkaç gün sonra mayıs ayı sonunda sizlere ve halkımıza müjdeli yeni rekor haberlerini paylaşmak arzusundayız" diye konuştu.

"1 MİLYAR DOLAR İHRACATI OLAN İL SAYIMIZ 30'A YÜKSELDİ"

Tarihin en yüksek ihracat rakamlarının yakalandığını belirten Bolat, "Türk mal ve hizmetleri kalite ve marka güçleri ile kıtaları aşıyor. Geçtiğimiz yıl 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine ihracat yapan güzel ülkemiz, bu ülkelerin 70'inde tarihin en yüksek ihracat seviyelerini yakaladı. 2023 yılında, firmalarımız, 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmayı başardılar. Diğer taraftan ihracat, Türkiye'nin her köşesine yayıldı, bugün 1 milyar doları aşan il sayımız 30'a yükseldi, ihracatçı sayımız 140 bine ulaştı. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa dışında pazar çeşitlendirmesinin önemine inanarak yeni ihracat stratejileri ortaya koyduk ve bu sayede Afrika'ya 16 milyar dolar, Amerika kıtasına 22 milyar dolar ve Asya pazarına 65 milyar dolar yıllık ihracat rakamlarına ulaştık. Hedefimiz, günümüzde iş günü olarak günlük ortalama 1 milyar dolara ulaştığımız mal ihracatını inşallah sayın cumhurbaşkanımızın bizlere, ülkemize ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda günlük 1,5 milyar dolar seviyesine çıkarabilmektir" ifadelerini kullandı.

"HİZMET İHRACATI DESTEĞİMİZİ, 2024'TE YAKLAŞIK İKİ KATINA ÇIKARDIK"

Hizmet ihracat desteğinin 2024 yılında iki katına çıktığını aktaran Bolat, "Diğer taraftan, Türk müteahhitlik firmaları, 1972'den bu yana 136 farklı ülkede 12 bin 200 civarında projeler üstlendiler. Ve bu projelerin toplam değeri de 507 milyar doları aşmıştı. 2002'den önce 30 yılda kazanılan projelerin toplamı ise 50 milyar dolardı. Tüm bu uğraşların destek ve motivasyonla gerçekleştiğinin bilincinde olarak ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, yurt dışı dağıtım kanallarının oluşturulmasından küresel marka dönüşümüne kadar ihracatın her aşamasında Ticaret Bakanlığı olarak yanındayız. Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Ticaret Bakanlığı bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza destek olarak sağlamaktayız" diye konuştu.

"GÜÇ VE GÖNÜL BİRLİĞİ İÇİNDE OLMAMIZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Programda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak ise, "İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık trajedisi devam ediyor. Sivillerin, kadın ve çocukların hedef alındığı insanlık dışı sürecin derhal sonlandırılmasını, acilen kalıcı barışın sağlanmasını diliyorum. Bu çerçevede, devletimizin, yeterli ve sürekli yardım sağlanıncaya kadar, İsrail'e ihracat ve ithalatın durdurulması kararını, iş dünyası olarak önemli buluyor ve destekliyoruz. Alınan kararın ticari yansımalarının farkındayız ve Cumhurbaşkanımıza, süreci iş dünyasıyla istişareyle götürecekleri açıklaması için teşekkür ediyorum. Buradan hareketle, küresel düzende acıların azalması, gelir dağılımının olabildiğince adil olması ve dünyayı insanı önceleyerek güzelleştirmek için, güç ve gönül birliği içinde olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.



















