Gündem Zeka küpü sonu oluyordu Mıknatıslı oyuncak yutan 2,5 yaşındaki Cemre ölümden döndü
İZMİR

Zeka küpü sonu oluyordu: Mıknatıslı oyuncak yutan 2,5 yaşındaki Cemre ölümden döndü

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan 2,5 yaşındaki Cemre Güler, ağabeyinin oynadığı “Zeka küpü” diye adlandırılan manyetik mıknatıslardan oluşan oyuncağı yuttu. Yuttuğu mıknatısların bağırsaklarında birleşerek delikler açtığı minik Cemre, ameliyat edilerek ölümden döndü. Minik Cemre’yi ameliyat eden Doç. Dr. Tunç Özdemir, “Cemre’nin bağırsağının bir bölümünü almak zorunda kaldık. Bu oyuncak çocukların hayatını tehdit ediyor, satılmamalı, çocuklar bununla oynamamalı” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Zeka küpü sonu oluyordu: Mıknatıslı oyuncak yutan 2,5 yaşındaki Cemre ölümden döndü
Mıknatıslı oyuncak yutan 2,5 yaşındaki Cemre ölümden döndü.

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi muhasebeci Nurdan (38) ve Makine Mühendisi Ali Güler (39) çifti, oğulları Mete’ye “Zeka küpü” diye satılan, manyetik mıknatıslardan oluşan oyuncak aldı. Geçtiğimiz 6 Mart’ta ağabey Mete bu oyuncakla oynarken ona kardeşi Cemre de katıldı. Mete, babasına Cemre’nin ağzına mıknatıs götürmüş olabileceğini söyledi. Cemre’nin de “yuttum” demesi üzerine çift kızlarını gözlem altına aldı. Bir tane mıknatıs yutmuş olabileceği ihtimali üzerine Cemre’nin dışkı yoluyla bu mıknatısı çıkarabileceği düşünüldü, ancak ertesi akşamüstü Cemre’nin kusmaya başlaması ve karnının ağrıdığını söylemesi üzerine aile hiç zaman kaybetmeden İzmir’e geldi ve Kent Hastanesi’ne başvurdu.

Çekilen röntgende Cemre’nin birden fazla mıknatıs yuttuğu saptandı. Hemen ameliyata alınan Cemre’nin bağırsaklarından 5 mıknatıs çıkarılırken, bağırsağının delindiği belirlendi. Bağırsağının 10 santimetre kadarlık bir bölümü alınan Cemre, daha 2,5 yaşında ameliyat masalarıyla tanışırken, 5 gün yattığı hastaneden şifayla taburcu oldu.

İki buçuk saat süren ameliyatı gerçekleştiren İzmir Kent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir de, 1 yıl içinde mıknatıs yutan ikinci çocuk vakası ile karşılaştıklarını söyledi.

İHA

“Yaklaşık 10 santimetre kadar bağırsağı çıkarmak durumunda kaldık”

Bu kazaların ölümcül sonuçlara yol açabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir, Cemre’nin bağırsağından yaklaşık 10 santimetrelik kısmı almak zorunda kaldıklarını belirterek, “Hastayı gördüğümde şiddetli karın ağrısı vardı, kusuyordu. Daha önceki deneyimlerim dolayısıyla çoklu mıknatıs yuttuğu için aşağı yukarı ne olduğunu tahmin ettim. Genellikle bağırsak tıkanıklığı ve bağırsak delinmesi tablosuyla karşılaşıyoruz. Aileye kısa sürede ameliyat edilmesi gerektiğini söyledik. İki buçuk yaşında bir çocuk için bağırsak tıkanıklığı ve delinmesi çok ağır tablolardır. Yetişkinler için de öyle; ama 2,5 yaşında olunca çok daha kötü şekilde önümüze geliyor.

Ameliyatta tahmin ettiğimiz gibi 4 mıknatıs bir bağırsakta, 1 mıknatıs diğer bağırsakta dururken bunlar birbirlerini bulmuşlar. Çok da güçlü mıknatıslar olduğu için aradaki iki bağırsak duvarı zamanla eriyip mıknatısların birbirine bağlanmasına neden olmuş. Bir bağırsak kısmında 3 delik vardı. Yaklaşık 10 santimetre kadar bağırsağı çıkarmak durumunda kaldık, diğer tarafta ise bağırsaktaki deliği onardık” dedi.

İHA

Bu oyuncaklar ölümcül sonuçlara neden olabilir

Hastanın iyileşme süresinin 5 günü bulduğunu, damardan beslenip güçlü antibiyotikler verildiğini kaydeden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağızdan beslenebilir hale gelince taburcu oldu. Bir kısım bağırsağını kaybetmiş oldu. Büyük bir ameliyattı, şimdi gayet iyi. Yaklaşık 24 saat içinde bağırsak delinmiş. Bağırsak böyle bir organdır. Herhangi bir baskıya maruz kaldığında oranın damarları tıkanıp delinir. Aile çabuk fark etmiş ki karnının içinde ciddi bir enfeksiyon ve iltihap yoktu. Bu hastanın yatışını daha da uzatırdı. Zamanında müdahale ettik, doğru ameliyat ile iyileşti. Küçük oyuncağın yutulması veya nefes borusuna kaçması ciddi sorunlardır. Çok kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açar.

Bağırsağa kaçan yabancı cisimlerin büyük bölümü çıkar, ama birden fazla mıknatıs ve piller en korktuğumuz yabancı cisimlerdir. Pillerin kendisi bir tane bile olsa bağırsakta açılıp bağırsak delinmesine sebep olabilir. Bir yıl içinde 2 vaka gördük, bu yüksek bir sayı. Tahminimce bu oyuncak Türkiye’de piyasaya yeni çıktı. En önemli uyarımız çocuklara yaşlarına uygun oyuncak verilmesi. Bilinen markaların oyuncaklarında kaç yaş için olduğu yazıyor. Aileler buna dikkat etmeliler. Özellikle küçük çocukların oyuncağı ağzına götürme eğilimi vardır. Dikkatli olunmalı. Bu bir halk sağlığı problemi haline geldi."

İHA

“Kızımızın acı çektiğine tanık olduk”

Hiç yoktan minik kızı 2,5 saat süren bir ameliyat geçirmek zorunda kalan baba Güler, büyük korku yaşadıklarına vurgu yaparak, “Bu mıknatıslar aslında ağabeyinin oyuncaklarıydı. Cemre’nin de dikkatini çekmiş ve bir miktar kendi eline almış. Ağzına götürdüğünü ağabeyi fark etti. Biz görmediğimiz için emin olamadık. Kolay kolay bir şey yutmaz diye kendisine sorduk, ’yuttum’ dedi. Ama bazen oyun için sorduğumuz sorulara yapmasa bile yaptım diye cevap verebilir diye düşündük. Yuttuysa da 1 tane yutmuştur, deyip doktorla irtibata geçtik. Dışkısıyla çıkmasını bekledik, ama ertesi gün sancıları arttı. Kusma şikâyeti de başlayınca akşama doğru acil olarak geldik. Çekilen röntgende 5 tane mıknatısın olduğunu gördük. Pazartesi akşam acilen ameliyata alındı, çok korktuk. Şimdi kızımız iyi. Rengarenk bu oyuncak çocuklara çok cazip geliyor, ama sonuçları bilinmiyor. Kesinlikle bu tarz küçük ve mıknatıslı oyuncaklar sıkıntı oluşturabildiği için evde bulundurulmamalı. Çocuğumuzun en ufak ateşinde bile büyük üzüntü yaşıyoruz. Onun çok acı çektiğine tanık olduk. Şimdi iyi çok şükür, ama Allah kimseye yaşatmasın. Bu oyuncakları kimse almasın, alanlar da yok etsin" diye konuştu.

Batman'da 14 tane mıknatıs yutan çocuğun 8 yerden bağırsağı delindi
GÜNDEM
Batman'da 14 tane mıknatıs yutan çocuğun 8 yerden bağırsağı delindi

Karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü: 1,5 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında 12 mıknatıs çıktı
FOTOĞRAF 9
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Hatice-Levent Erdoğan çifti, 6.5 yaşındaki oğulları Mehmet Sıraç için zeka geliştirdiği gerekçesiyle manyetik zeka küpü diye satılan oyuncaktan satın aldı. Ancak bir süre sonra çiftin 18 aylık kızları Beren Irmak'ta, kusma ve karın ağrısı şikayetleri başladı.
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Hastaneye götürülen Beren Irmak, iddiaya göre, mide spazmı ve gaz sancısı tanısıyla ilaç verilerek, eve gönderildi. 1,5 ay sonra Beren Irmak, yemek yememeye başladı.
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Karın ağrısı şikayetleri Beren, başka bir hastaneye götürüldü. Yapılan ultrason tetkikinde, küçük kızın bağırsaklarında yabancı cisim olduğu görüldü.
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Doktorların, cismin mıknatısa benzediğini söylemesi üzerine, çift oğullarına aldıkları zeka küpü oyuncağını hatırladı.
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Beren Irmak'ın oyuncaktaki mıknatısları yuttuğu ortaya çıktı. Erdoğan çifti, son olarak İzmir Kent Hastanesi'nin yolunu tuttu. Çocuk Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir tarafından ameliyat edilen Beren Irmak sağlığına kavuştu.
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\"12 MIKNATIS ÇIKARDIK\"<br> <br> Beren Irmak'ın getirildiğinde genel durumunun kötü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Özdemir, \"Bana bebeğin mıknatıs yutmuş olduğu söylendi. Çektiğimiz karın filminde bilezik şeklini almış küçük yuvarlak mıknatıslar görülüyordu. Hastanın bağırsak tıkanıklığı olduğunu saptadık. Hastanın beslenememesinin nedeni de bu bağırsak tıkanıklığıydı. Ameliyatta ince bağırsakların birkaç yerde birbirine yapışmış olduğunu, diğer kısımlarının da bu yapışıklıkların arasına sıkışmış olduğunu gördük. Yapışmış olan bağırsakları birbirinden ayırdığımızda, bu bağırsaklarda 6 delik olduğu, bu deliklerden uç uca birbirine tutunmuş küçük mıknatıslar çıktığı görüldü. 12 mıknatıs çıkardık. Ama bağırsakta başka mıknatıs kalıp kalmadığından emin olmak için tüm bağırsakları titizlikle inceledik. Başka bir mıknatısa rastlamadık. Bağırsağın delikler açılmış olan iki bölgesi, 10 santimetre ve 12 santimetrelik parçalar halinde çıkarıldı. İnce bağırsaklar iki bölgeden tekrar birbirine dikilerek bağlandı. Hastamızın bağırsakları 6'ncı günde tekrar çalışmaya başladı. Yemek yiyebilir hale gelen hastamızı, şifa ile taburcu ettik\" dedi.
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DOKTOR, EBEVENLERİ UYARDI <br> <br> Özellikle çocukların her şeyi ağızlarına götürme eğiliminde olduklarını vurgulayan Doç. Dr. Özdemir, küçük oyuncak parçalarının, boncuk, pil, madeni para ve mıknatısların kolayca yutulabildiğini kaydetti.
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Özdemir, \"Ebeveynler, çocuklarının oynadıkları oyuncaklar, ellerine aldıkları nesneler açısından çok dikkatli olmalılar. Çok zararsız görünen küçücük bir parça bile çocuğun hayatını ciddi bir şekilde tehlikeye atabilir hatta ölümüne sebep olabilir. Oyuncak üreticileri ve bu ürünleri denetleyen sistemler de bu tehlikeleri göz önüne alıp, çocukların kolayca yutabileceği oyuncaklar veya oyuncak parçalarının üretimi konusunda hassasiyet göstermelidirler\" diye konuştu.
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\"BEREN, BİZİM İÇİN BİR MUCİZE\"<br> <br> Anne Hatice Erdoğan, \"Eşim de ben de mahvolduk. Şu an bizim için bir mucize. Ben bugün 18 aylık çocuğumu tekrar kucağıma aldım. Hala yaşadığımız olayı psikolojik olarak atlatmış değilim. Bedensel olarak atlattım ama hem çocuklarımda hem de bizde hatta yakın çevremde bir travmaya dönüştü. İnsanın çocuğunu kaybedecek olması kötü bir duygu. Kimi zaman insan kendini yargılıyor 'neden aldım, neden yaptım, neden çocuklarıma böyle bir şey verdim' diye. 6.5 yaşında bir oğlum var, oğluma plastik silah, plastik kılıç bile almayan bir anneyim. Şiddet içerikli, şiddet eğilimi olan bir çocuk olarak büyümesin diye. Eğitim evde anne babadan başlar. Bilinçaltlarına yerleşmesin diye asla almam. Ama ben evime kurşun almışım. Bunu böyle tabir ediyorum. Bu süreçte çocuğumun düşmemesi, bir travma geçirip MR'a girmemesi, bir manyetik alandan geçmemesi, alışveriş merkezine gitmemesi bizim için bir mucize. Bu manyetik dalgaların birbirine verdiği zararla benim çocuğum çok daha büyük tahribata uğrayabilirdi. Beren, bizim için bir mucize. Bahşedilmiş bir hediye. Ben çok acı tecrübe edindim. Bizim için çok kötü bir anı olarak kaldı. Ama insanlarımız bilinçlensin, bizim yaşadığımız bu büyük travmayı kimse yaşamasın, çocukları sağlıklı mutlu büyüsünler\" dedi.
Karın ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye götürüldü: 1,5 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında 12 mıknatıs çıktı
İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan Hatice- Levent Erdoğan çiftinin 18 aylık kızı Beren Irmak Erdoğan, piyasada manyetik zeka küpü diye satılan oyuncak nedeniyle ölümden döndü. Yemek yememesi ve şiddetli karın ağrısı çekmesi üzerine yapılan tetkiklerde oyuncağın mıknatıslarını yuttuğu ve bağırsağının delindiği ortaya çıkan Beren, yapılan operasyonla hayata tutundu. Anne Hatice Erdoğan, "Kızımız ölümden döndü. Şimdi Beren Irmak bizim için bir mucize, bahşedilmiş bir hediye" dedi.


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