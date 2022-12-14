Gündem Zeytin alanları tekliften çıkarıldı Maden faaliyetine izin verilmeyecek
YEREL GÜNDEM

Zeytin alanları tekliften çıkarıldı: Maden faaliyetine izin verilmeyecek

Zeytin alanlarında maden faaliyetine izin verecek düzenleme torba kanun teklifinden çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zeytin alanları tekliften çıkarıldı: Maden faaliyetine izin verilmeyecek
Arşiv.

Zeytin alanlarında maden faaliyetine izin verecek düzenleme torba kanun teklifinden çıkarıldı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan 14 maddelik kanun teklifine göre; madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmı taşınabilecekti.

Bugün gerçekleşen teklif üzerine görüşmelerde, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla komisyona sunulan önergeyle, zeytinliklerde madencilik faaliyetine ilişkin düzenlemeleri içeren 1. madde, oy birliğiyle kanun teklifinden çıkarıldı.

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