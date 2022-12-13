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POLİTİKA

TBMM Dışişleri Komisyonu 10 kanun teklifini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 10 kanun teklifini kabul etti.

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Haber Merkezi AA
TBMM Dışişleri Komisyonu 10 kanun teklifini kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan komisyonda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Angola arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Tanzanya arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Panama arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Etiyopya arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Çad arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Özbekistan arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Sierra Leone arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

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