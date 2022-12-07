Gündem Başörtüsü teklifi TBMMye sunulacak
POLİTİKA

Başörtüsü teklifi TBMM'ye sunulacak

AK Parti'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliğini içeren teklifi bugün TBMM başkanlığına sunulacak. Anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Başörtüsü teklifi TBMMye sunulacak
TBMM

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak düzenleme hazır. Teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, teklifin detaylarını basın toplantısında anlatacak. Anayasanın 24'üncü maddesinde değişikliğe gidilecek. Anayasaya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek.

  • Ayrıca teklifte, 41'inci maddenin birinci fıkrasının başlığı ile birlikte değiştirilmesi yer alacak.

"Evlilik birliği, kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir" ifadesi Anayasa metnine girecek.

Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
GÜNDEM
Başörtüsü için anayasa teklifi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

AK Parti'den başörtüsü için anayasa teklifi: Haftaya Meclis'e sunacağız
GÜNDEM
AK Parti'den başörtüsü için anayasa teklifi: Haftaya Meclis'e sunacağız
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

Mardin'de köylülerin geçim kaynağı oldu.
Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Karadeniz'de bulundu: Herkes görmeye gidecek.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bugün komisyon 7 bin 585 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına ve altılı masanın anayasa teklifine sert tepki.

​Türkiye'de en çok satılan otomobiller: Liste tek tek açıklandı.

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.

​MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.