Zincirleme kazada otomobil takla attı

Bolu’nun Bahçelievler Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, kazayı yara almadan atlattı. Olayda 3 araçta hasar oluştu, sürücü hakkında alkol testi işlemi yapıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde Konak Sokak'tan Alemdar Sokak'a dönüş yapan F.D. yönetimindeki 14 FB 828 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 14 ABL 306 plakalı araca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü.
Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç da önünde bulunan 14 AS 206 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Takla atan otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazayı yara almadan atlatan 2 kişi, sağlık personelince ambulansta kontrolden geçirildi.
Polis ekiplerince alkol testi yapılmak istenen sürücü, uzun süre alkolmetreyi üfleyemeyince kan testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Kazada 3 araçta hasar oluştu.